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Veliki novčani horoskop za jul. Pošto smo videli da je retrogradni Merkur u Raku u punom jeku tokom celog meseca (sve do 23. jula), akcenat je na oprezu, vraćanju dugova i pametnom planiranju, a ne na ishitrenim troškovima!

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, jul od vas zahteva disciplinu. Retrogradni Merkur može doneti neočekivane troškove vezane za kuću ili porodicu, pa bi bilo mudro da rano u mesecu napravite jasan plan budžeta. Izbegavajte podizanje kredita i pozajmice u ovom periodu. Krajem meseca situacija se stabilizuje.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, pred vama je mesec u kojem možete naplatiti neke stare dugove ili zaostala primanja. Ipak, astrolozi vas upozoravaju da ne ulažete novac u "projekte koji zvuče previše dobro da bi bili istiniti". Držite se proverenih izvora prihoda i odložite velike kupovine za avgust.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, vaš vladar Merkur se kreće unazad, što znači da finansijski ugovori i pregovori mogu biti usporeni ili puni nesporazuma. Pažljivo čitajte sitna slova pre nego što bilo šta potpišete. Finansijski priliv je stabilan, ali se uzdržite od impulsivne kupovine tehničkih uređaja.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, pošto se retrogradni tranzit dešava upravo u vašem znaku, vi ste u epicentru zbivanja. Možda ćete osetiti potrebu da trošite novac kako biste kupili emotivni mir ili komfor, ali to je zamka. Radije se fokusirajte na reorganizaciju postojećih finansija. Od 23. jula stižu znatno bolje vesti i prilike za zaradu.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, za vas je jul mesec u kojem je najbolje da budete "nevidljivi" kada su u pitanju rizične investicije. Čuvajte svoj novac i ne zalećite se u troškove vezane za luksuz i zabavu. Ako planirate letovanje, dobro proverite sve aranžmane i cene unapred kako ne bi bilo skrivenih troškova.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Device, retrogradni Merkur vas tera da preispitate svoje dugoročne finansijske ciljeve i planove sa partnerima ili prijateljima. Ako vam neko duguje novac, sada je pravo vreme da ga podsetite na to. Izbegavajte započinjanje novih poslovno-finansijskih saradnji do poslednje nedelje jula.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vage, jul donosi testove na profesionalnom planu, a samim tim i u novčaniku. Mogući su zastoji u isplatama ili odlaganje povišice koju ste očekivali. Nemojte paničiti – ovo je privremeno. Iskoristite ovaj mesec da smanjite troškove i fokusirate se na rešavanje starih administrativnih obaveza.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Škorpije, finansijska situacija u julu u velikoj meri zavisi od vaše sposobnosti da baratate zajedničkim novcem ili nasledstvom. Može doći do administrativnih odlaganja ako čekate novac iz inostranstva ili preko suda. Budite strpljivi i ne rešavajte probleme prebrzo i na silu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, jul vas upozorava da dobro prekontrolišete sve svoje račune, poreske obaveze i dugovanja. Retrogradni hod planeta u vašem sektoru tuđeg novca može doneti zaboravljene neplaćene račune. Smanjite troškove i izbegavajte bilo kakvo finansijsko eksperimentisanje.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, pošto se suočavate sa izazovima u partnerskim odnosima, to se može preliti i na finansije. Ako delite budžet sa emotivnim ili poslovnim partnerom, otvoreno razgovarajte o troškovima kako biste izbegli nesuglasice. Nije dobar trenutak za potpisivanje novih finansijskih ugovora.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vodolije, jul donosi dosta sitnih obaveza i troškova vezanih za svakodnevni život, posao ili zdravlje. Vaša zarada je stabilna, ali novac može "odlaziti na sitno" ako ne budete pažljivi. Napravite listu prioriteta i ne trošite novac na stvari koje vam trenutno nisu neophodne.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Ribe, vi plivate kroz ovaj vodeni tranzit nešto lakše, ali finansijski oprez je i dalje obavezan. Možete doći na sjajne kreativne ideje kako da zaradite u budućnosti, ali sa realizacijom sačekajte kraj meseca. Trenutno uštedite što više možete i ulažite samo u ono što je provereno.