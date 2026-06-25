Finansijski horoskop za jul: Ko će u letnje dane ući punog novčanika, a ko će morati da pazi na svaki dinar?
Veliki novčani horoskop za jul. Pošto smo videli da je retrogradni Merkur u Raku u punom jeku tokom celog meseca (sve do 23. jula), akcenat je na oprezu, vraćanju dugova i pametnom planiranju, a ne na ishitrenim troškovima!
Ovan
Dragi Ovnovi, jul od vas zahteva disciplinu. Retrogradni Merkur može doneti neočekivane troškove vezane za kuću ili porodicu, pa bi bilo mudro da rano u mesecu napravite jasan plan budžeta. Izbegavajte podizanje kredita i pozajmice u ovom periodu. Krajem meseca situacija se stabilizuje.
Bik
Dragi Bikovi, pred vama je mesec u kojem možete naplatiti neke stare dugove ili zaostala primanja. Ipak, astrolozi vas upozoravaju da ne ulažete novac u "projekte koji zvuče previše dobro da bi bili istiniti". Držite se proverenih izvora prihoda i odložite velike kupovine za avgust.
Blizanci
Dragi Blizanci, vaš vladar Merkur se kreće unazad, što znači da finansijski ugovori i pregovori mogu biti usporeni ili puni nesporazuma. Pažljivo čitajte sitna slova pre nego što bilo šta potpišete. Finansijski priliv je stabilan, ali se uzdržite od impulsivne kupovine tehničkih uređaja.
Rak
Dragi Rakovi, pošto se retrogradni tranzit dešava upravo u vašem znaku, vi ste u epicentru zbivanja. Možda ćete osetiti potrebu da trošite novac kako biste kupili emotivni mir ili komfor, ali to je zamka. Radije se fokusirajte na reorganizaciju postojećih finansija. Od 23. jula stižu znatno bolje vesti i prilike za zaradu.
Lav
Dragi Lavovi, za vas je jul mesec u kojem je najbolje da budete "nevidljivi" kada su u pitanju rizične investicije. Čuvajte svoj novac i ne zalećite se u troškove vezane za luksuz i zabavu. Ako planirate letovanje, dobro proverite sve aranžmane i cene unapred kako ne bi bilo skrivenih troškova.
Devica
Dragi Device, retrogradni Merkur vas tera da preispitate svoje dugoročne finansijske ciljeve i planove sa partnerima ili prijateljima. Ako vam neko duguje novac, sada je pravo vreme da ga podsetite na to. Izbegavajte započinjanje novih poslovno-finansijskih saradnji do poslednje nedelje jula.
Vaga
Dragi Vage, jul donosi testove na profesionalnom planu, a samim tim i u novčaniku. Mogući su zastoji u isplatama ili odlaganje povišice koju ste očekivali. Nemojte paničiti – ovo je privremeno. Iskoristite ovaj mesec da smanjite troškove i fokusirate se na rešavanje starih administrativnih obaveza.
Škorpija
Dragi Škorpije, finansijska situacija u julu u velikoj meri zavisi od vaše sposobnosti da baratate zajedničkim novcem ili nasledstvom. Može doći do administrativnih odlaganja ako čekate novac iz inostranstva ili preko suda. Budite strpljivi i ne rešavajte probleme prebrzo i na silu.
Strelac
Dragi Strelčevi, jul vas upozorava da dobro prekontrolišete sve svoje račune, poreske obaveze i dugovanja. Retrogradni hod planeta u vašem sektoru tuđeg novca može doneti zaboravljene neplaćene račune. Smanjite troškove i izbegavajte bilo kakvo finansijsko eksperimentisanje.
Jarac
Dragi Jarčevi, pošto se suočavate sa izazovima u partnerskim odnosima, to se može preliti i na finansije. Ako delite budžet sa emotivnim ili poslovnim partnerom, otvoreno razgovarajte o troškovima kako biste izbegli nesuglasice. Nije dobar trenutak za potpisivanje novih finansijskih ugovora.
Vodolija
Dragi Vodolije, jul donosi dosta sitnih obaveza i troškova vezanih za svakodnevni život, posao ili zdravlje. Vaša zarada je stabilna, ali novac može "odlaziti na sitno" ako ne budete pažljivi. Napravite listu prioriteta i ne trošite novac na stvari koje vam trenutno nisu neophodne.
Ribe
Dragi Ribe, vi plivate kroz ovaj vodeni tranzit nešto lakše, ali finansijski oprez je i dalje obavezan. Možete doći na sjajne kreativne ideje kako da zaradite u budućnosti, ali sa realizacijom sačekajte kraj meseca. Trenutno uštedite što više možete i ulažite samo u ono što je provereno.