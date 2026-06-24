Slušaj vest

Pre nego što je postao svetski poznat kao jedna od zvezda MTV-jeve emisije "Džekes" (Jackass), Stiv-O je živeo na ivici egzistencije. Kaskader je sada otkrio da je za celu prvu sezonu kultne emisije zaradio manje od 1500 dolara nakon poreza, iako mu je upravo taj projekat preko noći promenio život.

Stiv-O, čije je pravo ime Stiven Glaver, karijeru je započeo snimajući sopstvene vratolomije na skejtbordu. Prekretnica se dogodila 1997. godine kada je za kultni skejtbord magazin izveo opasnu tačku u kojoj je zapalio sebi lice, čime je privukao pažnju ljudi iz kaskaderskog sveta. U želji da dodatno pogura karijeru, upisao je klovnovski koledž Ringling bros.

"Jedini razlog zbog kojeg sam uopšte razmišljao o klovnovskom koledžu bio je taj da ostvarim svoj cilj i postanem poznati kaskader", prisetio se Stiv-O za časopis People.

Steve-O Foto: Terry Wyatt / Getty images / Profimedia

"Tri godine sam bio praktično beskućnik i nisam nikako uspevao da napravim iskorak. Pomislio sam da će me ljudi ozbiljnije shvatati ako završim koledž za klovnove i postanem profesionalni cirkuski izvođač."

Dok je pohađao školu, njegov prilog u magazinu Big brader privukao je pažnju ekipe koja je kasnije pokrenula "Džekes". Sve do prvog dana snimanja nastupao je kao klovn u noćnim klubovima, na kruzerima i u manjim cirkuskim predstavama.

Kada je "Džekes" premijerno prikazan 1. oktobra 2000. godine, njegov se život, kako kaže, promenio bukvalno preko noći. Iako je popularnost naglo rasla, ozbiljniji novac nije stigao odmah. Stiv-O je otkrio da nije bio plaćen po epizodi, nego po pojedinačnim vratolomijama.

"Nakon pet dana snimanja bio sam sav izudaran, mamuran i imao sam ugriz morskog psa na ruci. Seo sam i zapisao koje bi scene po meni trebalo da se nađu u emisiji", ispričao je.

Na vrhu liste našla se tačka pod nazivom "Zlatna ribica", a Stiv-O je uz nju napisao da očekuje 200 dolara (oko 170 evra) honorara. Za scenu u kojoj ga je ugrizao morski pas dobio je 500 dolara (oko 425 evra), što danas zvuči gotovo neverovatno s obzirom na popularnost koju je serija kasnije stekla. "Kad se sve sabralo, nakon poreza sam za celu prvu sezonu 'Džekesa' zaradio manje od 1500 dolara (oko 1280 evra)", rekao je.

Prisetio se i da ga je neposredno pre emitovanja prve sezone sestra izbacila iz kuće.

"Bio sam bez novca, bez posla i bez doma, a istovremeno sam bio zvezda velike MTV-jeve emisije. Tada sam naučio jednu važnu lekciju: slava često dolazi mnogo pre bogatstva."

(Kurir.rs/Index)