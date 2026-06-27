Ćelija i samica u kojoj je Gavrilo Princip bio zatočen do smrti

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U zatvoru za neprijatelje carstva u doba Austrougarske, a na prostoru današnje Češke u gradu Terezin, nalazi se ćelija u kojoj je poslednje godine proveo Gavrilo Princip, mladić čiji je pucanj u Sarajevu 1914. godine postao povod za izbijanje Prvog svetskog rata.

Nakon suđenja održanog u jesen 1914. godine, Princip je osuđen na 20 godina teške tamnice. Pošto u trenutku atentata nije imao navršenih 20 godina, prema austrougarskom zakonu nije mogao biti osuđen na smrt. Umesto toga, poslat je u Terezin, gde je kaznu izdržavao u izuzetno teškim uslovima. U istom zatvoru zatočeni su bili i njegovi saborci pripadnici Mlade Bosne - Nedeljko Čabrinović, Vaso Čubrilović, Trifko Grabež, Cvjetko Popović.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ćelija i samica u kojoj je robovao Gavrilo Princip:

1/9 Vidi galeriju Ćelija i samica u kojoj je Gavrilo Princip bio zatočen do smrti Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Život u samici i okovima

Princip je najveći deo kazne proveo u izolaciji. Nosio je teške okove, a boravak van ćelije bio mu je strogo ograničen. U zatvoru nije bilo grejanja, dok su vlaga, hladnoća i loša ishrana dodatno narušavali njegovo zdravlje.

Kazna je bila dodatno pooštrena posebnim merama. Svakog 28. juna, na godišnjicu Sarajevskog atentata, morao je da boravi u samici, na tvrdom ležaju i u mračnoj prostoriji.

Samica u kojoj je Gavrilo Princip bio zatočen do smrti u gradu Terezin, Češka Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Tokom boravka u zatvoru oboleo je od tuberkuloze kostiju. Bolest je napredovala iz godine u godinu, a uprkos teškom zdravstvenom stanju ostao je pod strogim zatvorskim režimom.

Smrt daleko od Sarajeva

Gavrilo Princip preminuo je 28. aprila 1918. godine u vojnoj bolnici u Terezinu, ne dočekavši kraj rata koji je usledio nakon atentata u Sarajevu. Imao je nepune 23 godine.

Austrougarske vlasti sahranile su ga iste noći u tajnosti, kako njegov grob ne bi postao mesto okupljanja pristalica. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1920. godine, a kasnije preneti u Kapelu vidovdanskih heroja u Sarajevu.

Pogledajte u galeriji Kapelu vidovdanskih heroja u Sarajevu:

1/11 Vidi galeriju Kapela vidovdanskih heroja u Sarajevu Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, Kurir/M.F.

Atentat koji je promenio istoriju

Pre nego što je završio u zatvorskoj ćeliji, Princip je 28. juna 1914. godine bio deo grupe mladih zaverenika okupljenih oko organizacije Mlada Bosna. Tog dana u Sarajevu izvršen je atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.

Gavrilo Princip Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Nakon neuspelog pokušaja Nedeljka Čabrinovića, splet okolnosti doveo je do toga da se automobil sa Ferdinandom zaustavi nedaleko od mesta gde se nalazio Princip. On je tada ispalio hice koji su usmrtili nadvojvodu i njegovu suprugu Sofiju. Atentat je izazvao međunarodnu krizu koja je ubrzo prerasla u Prvi svetski rat.

Ko je bio Gavrilo Princip?

Rođen je 25. jula 1895. godine u Obljaju kod Bosanskog Grahova, u siromašnoj porodici sa devetoro dece. Još tokom školovanja uključio se u političke aktivnosti i demonstracije protiv austrougarske vlasti.

Spomenik Gavrilu Principu u Beogradu Foto: Peter Forsberg / Alamy / Profimedia

Posle izbacivanja iz škole odlazi u Srbiju, gde nastavlja obrazovanje i dolazi u dodir sa nacionalnim i revolucionarnim pokretima svog vremena. Kao član Mlade Bosne postao je jedan od učesnika događaja koji će zauvek promeniti tok evropske i svetske istorije.

Ipak, bez obzira na različita tumačenja njegove uloge, poslednje godine života proveo je daleko od javnosti – u hladnoj ćeliji Terezina, gde je i okončan život jednog od najpoznatijih ljudi sa prostora Balkana.

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