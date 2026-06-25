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Letnje noći mnogima donose isti problem, teško uspavljivanje, često buđenje i osećaj umora čim otvore oči. Kada temperatura u spavaćoj sobi ostane visoka tokom celog dana, organizam se teže hladi, a kvalitet sna značajno opada.

Stručnjaci objašnjavaju da je telu za kvalitetan odmor potrebno da tokom noći blago snizi temperaturu. Međutim, kada su prostorije pregrejane, a vlažnost vazduha visoka, prirodni mehanizmi hlađenja postaju manje efikasni, pa san postaje isprekidan i nemiran.

Iako je klima-uređaj najbrže rešenje, nije dostupna svima. Dobra vest je da postoje jednostavni i gotovo besplatni načini da rashladite prostor i lakše prebrodite tropske noći.

1. Tokom dana držite sunce podalje od sobe

Najvažnije je sprečiti da toplota uopšte uđe u prostoriju. Tokom najtoplijeg dela dana navucite zavese, spustite roletne ili zatvorite kapke na prozorima koji su direktno izloženi suncu.

Na taj način sprečićete zagrevanje zidova, podova i nameštaja koji kasnije satima emituju toplotu.

Foto: Shutterstock

Takođe, nemojte otvarati prozore dok je napolju toplije nego u stanu. Provetravanje ima smisla tek kada spoljašnja temperatura postane niža od one u prostoriji.

2. Napravite promaju kada padne temperatura

Kada se uveče vazduh rashladi, otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće kako biste napravili prirodnu cirkulaciju vazduha.

Ovakvo provetravanje pomaže da se nagomilana toplota brže izbaci iz prostorija i često može da snizi temperaturu za nekoliko stepeni.

Foto: Profimedia

3. Posebnu pažnju obratite na verande i potkrovlja

Zastakljene terase i verande tokom leta mogu da se pretvore u prave staklene bašte. Ukoliko ih imate, držite ih provetrenim, ali vrata koja vode ka ostatku stana zatvorite kako toplota ne bi ulazila unutra.

Sličan problem imaju i sobe ispod krova, koje se tokom dana najviše zagrevaju. Dodatna izolacija ili spoljašnje senčenje mogu značajno da pomognu.

4. Po potrebi promenite mesto za spavanje

Ako vam je spavaća soba na poslednjem spratu ili je okrenuta ka jugu i zapadu, vrlo verovatno je najtoplija prostorija u domu.

Tokom ekstremnih vrućina razmislite o privremenom preseljenju u hladniju sobu, prizemlje ili prostoriju okrenutu ka severu.

Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

5. Izbegavajte kuvanje i korišćenje velikih uređaja tokom dana

Rerna, šporet, mašina za sušenje veša i mašina za pranje sudova dodatno podižu temperaturu u stanu.

Kad god je moguće, koristite ih rano ujutru ili kasno uveče. Tokom kuvanja obavezno uključite aspirator, a nakon tuširanja ventilaciju u kupatilu.

6. Birajte laganu posteljinu i odeću za spavanje

Materijali od kojih su napravljeni pidžama i posteljina igraju važnu ulogu tokom toplih noći.

Pamuk i lan omogućavaju koži da diše, dobro upijaju vlagu i stvaraju prijatniji osećaj tokom spavanja. Nasuprot tome, sintetika i teške prekrivače zadržavaju toplotu i mogu dodatno da pojačaju osećaj nelagodnosti.

7. Ventilator koristite pametno

Ventilator ne hladi prostoriju već stvara strujanje vazduha koje pomaže isparavanju znoja sa kože.

Foto: Riccardo Cirillo / Alamy / Profimedia

Ipak, nemojte ga usmeravati direktno u lice tokom cele noći. Takođe, veoma je važno da unosite dovoljno tečnosti, naročito tokom vrelih dana.

Ako osetite vrtoglavicu, suvoću ili nelagodnost, isključite uređaj.

8. Rashladite telo na bezbedan način

Hladne obloge mogu doneti brzo olakšanje, ali ih nikada ne treba stavljati direktno na kožu.

Led ili rashladne pakete uvek umotajte u peškir kako biste izbegli iritacije ili prekomerno hlađenje kože.

Dobar san počinje mnogo pre odlaska u krevet

Prijatna temperatura u spavaćoj sobi ne postiže se jednim potezom, već kombinacijom više jednostavnih navika. Zatamnjivanje prostorija tokom dana, provetravanje noću, manja upotreba kućnih aparata i izbor laganih materijala mogu napraviti veliku razliku.

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