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Gotovo da nema putnika koji se nije susreo sa sličnim scenarijem: pronađete neverovatno jeftin let i uvereni ste da ste upravo ugrabili putnu ponudu života. Međutim, stvarnost je često drugačija.

Kada prođete kroz niz dodatnih troškova za izbor sedišta, putno osiguranje i prioritetno ukrcavanje, ta "povoljna" karta više ne izgleda toliko primamljivo. Konačni udarac često dolazi u vidu visokih naknada za prtljag na samom izlazu za ukrcavanje, a irski Ryanairpoznat je po strogim pravilima koja putnicima dozvoljavaju da besplatno unesu samo jednu malu ličnu torbu.

Ipak, jedna snalažljiva putnica podelila je trikove kojima pokušava da izbegne dodatne troškove za prtljag.

Australijanka Danika Harison na društvenim mrežama objavila je video svog procesa pakovanja uz šaljiv opis: "Spremna sam da ubedim "Ryanair" da definitivno imam samo jednu malu torbu koja staje ispod sedišta."

U drugoj objavi našalila se: "Rajaner, ako ovo vidite, pravite se da niste."

Mnogi su se zapitali da li će njeni trikovi zaista uspeti, a ovo su tri metode koje koristi.

Prostrana torba koja izgleda manja nego što jeste

Danika se oslanja na veliku torbu za nošenje preko ramena, sličnu popularnim polumesečastim modelima, u koju može da stane mnogo više nego što se na prvi pogled čini.

Nakon što je napuni do vrha, za kaiševe torbe kači dodatne glomazne predmete, poput kačketa, kako bi oslobodila što više prostora unutar torbe.

Jakna kao savršeno prikrivanje

Kako bi sakrila prepunu torbu, Danika jednostavno prebaci jaknu preko nje i zakopča je tako da dodatni prtljag potpuno nestane iz vidokruga.

Pored toga koristi još jedan trik: višak garderobe ugura u putni jastuk za vrat kako bi u avion unela još više stvari.

Dodatna torba za odvlačenje pažnje

Dok su joj glavne stvari skrivene ispod jakne, Danika u ruci nosi standardnu ličnu torbu koju pravila dozvoljavaju bez dodatne naknade.

Tako ostavlja utisak da je to jedini prtljag koji ima sa sobom, pa zaposleni na izlazu za ukrcavanje ne posumnjaju da nosi više stvari nego što je dozvoljeno.

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