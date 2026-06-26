Dnevni horoskop za 26. jun: Rakove čeka burna rasprava sa partnerom, Device finansijski uspeh, a Ribe...
Dnevni horoskop za 26. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele ovog petka.
OVAN
Danas ćete sprovesti analize različitih tipova investicija. Vaša dobra ideja će vrlo brzo naići na podršku uticajnih osoba. Ovnovi koji su u vezi imaju podršku planeta za uspešno planiranje zajedničke budućnosti. Izbegavajte zatvorene i zadimljene prostorije.
BIK
Planete u vašem polju poslovne saradnje intenziviraju dinamiku dogovora. Proširenje kruga saradnika. Konstruktivnim razgovorom s partnerom i ukućanima prevazići ćete krupan porodični problem. Promenite režim ishrane. Masna i začinjena hrana vam očigledno ne prija.
BLIZANCI
Rad na više poslova u isti mah može rezultirati smanjenom usredsređenošću, pa su danas mogući previdi. Blizanci ovih dana razmišljaju o tome da ozvaniče odnos s partnerom. Pred vama je veoma ozbiljan razgovor. Muči vas alergija, potrebna vam je odgovarajuća terapija.
RAK
Uživate posebnu popularnost u profesionalnom krugu. Svojim originalnim idejama nadmašićete konkurenciju. Burna rasprava s partnerom ili njegovo nedosledno ponašanje doprinosi tome da se osetite neshvaćeno. Smanjite unos kafe, smeta vam kofein.
LAV
Glavna tema vam je novac. Nastojite da sprovedete investicioni plan i to će vam poći za rukom. Lavovi provode dan u veoma prijatnom društvu, okruženi pažnjom i divljenjem. Možete ući u tajnu vezu. Više vremena provodite u prirodi.
DEVICA
Posebnim zadovoljstvom će vas ispuniti završetak rada na velikom projektu ili poslovnom poduhvatu. Finansijski uspeh. Nezadovoljstvo okolnostima u vezi ili u braku prevazići ćete iskrenim razgovorom s partnerom. Osetljivost pluća, nemojte zanemarivati simptome.
VAGA
Nepredvidljivi tok razgovora s nadređenima i kolegama može vas izložiti stresu. Sačuvajte prisebnost i budite diplomata. Partner se prilagođava vašim potrebama i spreman je da promeni one aspekte ponašanja koji vam smetaju. Prehlada prelazi u kijavicu, pa u kašalj.
ŠKORPIJA
Pažljivo analizirajte situaciju koja se tiče buduće poslovne odluke. Mudrije bi bilo da sačekate da vam vreme pokaže još neko potencijalno rešenje. Kratkotrajna turbulencija u vezi, ljubomorna scena. Problemi s kičmom, naročito u lumbalnom delu.
STRELAC
Uspeh vas očekuje u timskom radu i saradnji s prijateljima. Dominantna tema je poslovna saradnja sa inostranstvom. Ovaj dan vam donosi magičnu atmosferu osvajanja i uzajamne opčinjenosti osobom koju ste nedavno upoznali. Obratite pažnju na saobraćaj.
JARAC
Planete vam danas donose dodatnu energiju! Mudrim potezima ćete unaprediti finansijsku situaciju. Ljubavnu dilemu vam donosi sve prisniji odnos sa osobom koju poznajete preko posla. Poslušajte svoje srce. Skloni ste povredama, uganućima.
VODOLIJA
Razgovori iza zatvorenih vrata i poslovni plan obavijen velom tajnosti predstavljaju glavnu temu. Čuvajte poslovne tajne. Romansa je na vidiku za slobodne Vodolije. Vaše novo poznanstvo pretvara se u nešto mnogo više. Uradite osnovne zdravstvene analize.
RIBE
Nezaposlene Ribe očekuje odlična poslovna ponuda ili rad na novom projektu. Uspeh ćete postići čak i ako u svemu bude postojao rizik. Slobodne Ribe očekuje izvanredna prilika da svoju srodnu dušu upoznaju na nekom društvenom skupu. Zadržavanje vode u organizmu.
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