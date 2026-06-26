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Dnevni horoskop za 26. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele ovog petka.

OVAN

Danas ćete sprovesti analize različitih tipova investicija. Vaša dobra ideja će vrlo brzo naići na podršku uticajnih osoba. Ovnovi koji su u vezi imaju podršku planeta za uspešno planiranje zajedničke budućnosti. Izbegavajte zatvorene i zadimljene prostorije.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Planete u vašem polju poslovne saradnje intenziviraju dinamiku dogovora. Proširenje kruga saradnika. Konstruktivnim razgovorom s partnerom i ukućanima prevazići ćete krupan porodični problem. Promenite režim ishrane. Masna i začinjena hrana vam očigledno ne prija.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Rad na više poslova u isti mah može rezultirati smanjenom usredsređenošću, pa su danas mogući previdi. Blizanci ovih dana razmišljaju o tome da ozvaniče odnos s partnerom. Pred vama je veoma ozbiljan razgovor. Muči vas alergija, potrebna vam je odgovarajuća terapija.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Uživate posebnu popularnost u profesionalnom krugu. Svojim originalnim idejama nadmašićete konkurenciju. Burna rasprava s partnerom ili njegovo nedosledno ponašanje doprinosi tome da se osetite neshvaćeno. Smanjite unos kafe, smeta vam kofein.

Rak Foto: Shutter

LAV

Glavna tema vam je novac. Nastojite da sprovedete investicioni plan i to će vam poći za rukom. Lavovi provode dan u veoma prijatnom društvu, okruženi pažnjom i divljenjem. Možete ući u tajnu vezu. Više vremena provodite u prirodi.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Posebnim zadovoljstvom će vas ispuniti završetak rada na velikom projektu ili poslovnom poduhvatu. Finansijski uspeh. Nezadovoljstvo okolnostima u vezi ili u braku prevazići ćete iskrenim razgovorom s partnerom. Osetljivost pluća, nemojte zanemarivati simptome.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Nepredvidljivi tok razgovora s nadređenima i kolegama može vas izložiti stresu. Sačuvajte prisebnost i budite diplomata. Partner se prilagođava vašim potrebama i spreman je da promeni one aspekte ponašanja koji vam smetaju. Prehlada prelazi u kijavicu, pa u kašalj.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Pažljivo analizirajte situaciju koja se tiče buduće poslovne odluke. Mudrije bi bilo da sačekate da vam vreme pokaže još neko potencijalno rešenje. Kratkotrajna turbulencija u vezi, ljubomorna scena. Problemi s kičmom, naročito u lumbalnom delu.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Uspeh vas očekuje u timskom radu i saradnji s prijateljima. Dominantna tema je poslovna saradnja sa inostranstvom. Ovaj dan vam donosi magičnu atmosferu osvajanja i uzajamne opčinjenosti osobom koju ste nedavno upoznali. Obratite pažnju na saobraćaj.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Planete vam danas donose dodatnu energiju! Mudrim potezima ćete unaprediti finansijsku situaciju. Ljubavnu dilemu vam donosi sve prisniji odnos sa osobom koju poznajete preko posla. Poslušajte svoje srce. Skloni ste povredama, uganućima.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Razgovori iza zatvorenih vrata i poslovni plan obavijen velom tajnosti predstavljaju glavnu temu. Čuvajte poslovne tajne. Romansa je na vidiku za slobodne Vodolije. Vaše novo poznanstvo pretvara se u nešto mnogo više. Uradite osnovne zdravstvene analize.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Nezaposlene Ribe očekuje odlična poslovna ponuda ili rad na novom projektu. Uspeh ćete postići čak i ako u svemu bude postojao rizik. Slobodne Ribe očekuje izvanredna prilika da svoju srodnu dušu upoznaju na nekom društvenom skupu. Zadržavanje vode u organizmu.

Ribe Foto: Shutter

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