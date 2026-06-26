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Mladoženja se onesvestio tokom ugovorenog venčanja nakon što je prvi put ugledao mladu kako mu prilazi.

Ovaj neočekivani i komični trenutak je brzo privukao pažnju na internetu, a snimak je postao viralan.

Prema pričama koje kruže društvenim mrežama, ovaj emotivni susret odigrao se tokom njihovog prvog upoznavanja "lice u lice", kada je mladoženja izgledao potpuno preplavljen emocijama i nakratko se srušio, što je izazvalo zabrinutost prisutnih.

Ovaj incident je u međuvremenu pokrenuo lavinu komentara i široku raspravu o emotivnom intenzitetu prvih susreta kod ugovorenih brakova.

"Da li je moguće da ovo i dalje postoji u 2026?" pitao se neko, dok su ostali imali druge nedoumice: "Mislim da mladoženja igra za drugi tim, ako znate na šta mislim...", "U bukvalnom smislu je pao na nju! Mora da je prava lepotica", "Ko će da joj kaže", samo su neki od duhovitih komentara ispod videa, prenosi Mondo.

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 Video: Mladoženja razvaljuje vrata

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Mladoženja razvaljuje vrata  Izvor: Tiktok/ _andjeless