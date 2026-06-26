Prema pričama koje kruže društvenim mrežama, ovaj emotivni susret odigrao se tokom njihovog prvog upoznavanja "lice u lice", kada je mladoženja izgledao potpuno preplavljen emocijama i nakratko se srušio , što je izazvalo zabrinutost prisutnih.

"Da li je moguće da ovo i dalje postoji u 2026?" pitao se neko, dok su ostali imali druge nedoumice: "Mislim da mladoženja igra za drugi tim, ako znate na šta mislim...", "U bukvalnom smislu je pao na nju! Mora da je prava lepotica", "Ko će da joj kaže", samo su neki od duhovitih komentara ispod videa, prenosi Mondo.