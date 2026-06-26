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Naš organizam samostalno reguliše temperaturu, zbog čega se tokom vrelih dana znojimo mnogo više nego kada je temperatura na optimalnom nivou. Međutim, kako bismo lakše podneli visoke temperature, korisno je pomoći organizmu koji u tom periodu čini sve da preživi nepovoljne uslove.

To možemo da učinimo ne samo rashlađivanjem uz pomoć ventilatora ili hladnim kupkama. Kako se ispostavilo, čak i hrana koju konzumiramo, utiče na temperaturu tela. Tokom vrelih dana najbolje je da izbegavamo slanu hranu, kao i namirnice bogate proteinima. Umesto toga, preporučuje se konzumiranje voća i povrća, kao i češći, ali manji obroci. Zašto?

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Slana hrana uzrokuje veći gubitak vode iz organizma (npr. putem urina), što dovodi do dehidratacije, dok je telu neophodna dobra hidratacija da bi moglo da se znoji. S druge strane, hrana bogata proteinima povećava toplotu tela zbog metabolizma ovog makronutrijenta. Dr Dž. M. Streng i dr G. But dokazali su još početkom 20. veka da konzumiranje obroka bogatog proteinima podiže telesnu temperaturu za 2 stepena u roku od samo sat vremena nakon jela.

Na vrućini pijte tople napitke i jedite toplu i ljutu hranu - da, pomaže

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Drugi način za borbu protiv vrućine je pijenje toplih napitaka i konzumiranje toplih obroka. U arapskim zemljama, to je norma još od antičkih vremena. Unosom tečnosti ili hrane visoke temperature, organizam dobija signal da treba da se hladi, čime se podstiče jače znojenje. Istraživači iz Laboratorije za termalnu ergonomiju Univerziteta u Otavi dokazali su da ovaj metod najbolje funkcioniše u suvoj klimi.

Još jedan savet - Jedite pikantnu hranu. Ona će naterati telo da luči više znoja nego obično, što uzrokuje brže hlađenje. Efekat je potpuno isti kao kod konzumiranja tople hrane. Ipak, ne treba preterivati, jer unos prevelike količine ljute hrane (npr. čili papričica koje sadrže kapsaicin) može na kraju da dovede do toga da se osećate loše. Zato treba da pazite na umerenost.

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Mokre zavese u sobi snižavaju temperaturu

Manje poznat način, koji se polako vraća u upotrebu, jesu mokre zavese. Ovaj trik su koristile bake. On funkcioniše samo u situacijama kada vazduh cirkuliše kroz prostoriju, bilo prirodno, putem promaje kroz otvoren prozor ili uz pomoć uključenog ventilatora.

Kako to funkcioniše? Vazduh koji ulazi spolja, prvo prolazi kroz mokru ili vlažnu zavesu, što ga hladi za nekoliko stepeni. Ovo je jednostavan i efikasan način čije se dejstvo oseća gotovo trenutno.

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