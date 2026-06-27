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Dnevni horoskop za 27. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve znake. Evo šta nas očekuje ove subote.

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas se fokusirajte na dugoročne ciljeve. Imate pregršt energije, ali pazite da je ne potrošite na sitne rasprave s kolegama. U ljubavi vas očekuje mirno veče, idealno za opuštanje sa partnerom. Slobodni Ovnovi mogu privući nečiju pažnju kroz poslovne kontakte.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansijska situacija se stabilizuje, ali to nije znak da treba odmah da krenete u šoping. Na poslu vas očekuje važan razgovor koji može promeniti tok nekog projekta. U partnerskim odnosima moguća je blaga napetost zbog nesporazuma iz prošlosti. Pokažite strpljenje.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Komunikacija vam je danas jača strana, pa iskoristite ovaj dan za pregovore ili rešavanje starih nesuglasica. Partner ceni vašu iskrenost, ali pazite da ne budete previše direktni. Zdravstveno se osećate dobro, samo vam je potrebno više kvalitetnog sna.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Možda ćete se osećati malo emotivnije nego inače, pa bi bilo dobro da se sklonite od stresnih situacija. Na poslu završavajte započeto i ne preuzimajte nove obaveze. Slobodni Rakovi mogu osetiti nostalgiju za bivšom ljubavi, dok zauzeti uživaju u toplini doma.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas blistate i privlačite pažnju gde god se pojavite. Na poslu vaše ideje nailaze na odobravanje nadređenih. U ljubavnom životu, ako ste slobodni, moguć je zanimljiv flert putem društvenih mreža ili u izlasku. Zauzeti Lavovi planiraju zajedničko putovanje.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Organizacija vam je danas na prvom mestu i uspećete da završite sve što ste naumili. Moguć je manji priliv novca ili vest o povišici. U ljubavi, partner može delovati odsutno, ali nemojte odmah donositi prerane zaključke. Razgovor rešava sve.

Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Idealan je dan za donošenje važnih odluka koje odlažete već neko vreme. Na poslu vas očekuje podrška kolega u realizaciji jedne kreativne ideje. U emotivnim odnosima vlada harmonija, a slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga preko zajedničkih prijatelja.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Intuicija vam je danas izuzetno izoštrena, pa se oslonite na unutrašnji osećaj kada su u pitanju poslovne odluke. Izbegavajte tajne i skrivanje informacija od partnera jer bi to moglo izazvati sumnju. Povedite računa o ishrani i unosite više tečnosti.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan donosi optimizam i dobre vesti vezane za inostranstvo ili neko usavršavanje. Na poslu sve ide glatko. U ljubavi, slobodni Strelčevi su magnet za avanture, dok zauzeti uživaju u dinamičnom i zabavnom danu sa voljenom osobom.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirani ste na karijeru i obaveze, što partneru može malo zasmetati. Pokušajte da napravite balans između posla i privatnog života. Finansije su stabilne, ali izbegavajte rizična ulaganja. Veče iskoristite za fizičku aktivnost ili šetnju.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Otvaraju vam se nove perspektive i mogućnosti za širenje vidika. Danas lako učite i upijate nove informacije. Na emotivnom planu, slobodne Vodolije privlači neko ko se bavi neobičnim zanimanjem ili je iz drugog grada. Zauzeti uživaju u intelektualnim razgovorima.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas je naglasak na rešavanju praktičnih i finansijskih pitanja, poput računa ili nasledstva. Na poslu ostanite neutralni ako dođe do sukoba mišljenja među kolegama. U ljubavi čeznete za dubljom emotivnom povezanošću. Partner vam pruža punu podršku.

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