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Veliki ljubavni horoskop za jul. Koga će ovog leta pogoditi strela Kupidona, a ko će proživljavati nesrećnu ljubav ili slomljeno srce? Pripadnike Zodijaka očekuje buran naredni mesec.

Ovnovi

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U julu mesecu ulazite sa velikom strašću i željom za akcijom. Ako ste u vezi, partneri će teško pratiti vaš dinamičan tempo, pa se potrudite da pokažete više strpljenja i razumevanja za njihove potrebe. Slobodni pripadnici ovog znaka privlačiće pažnju gde god se pojave, a sredina meseca donosi vam uzbudljivu priliku za strastvenu romansu sa osobom koju ćete upoznati preko prijatelja ili na nekom društvenom događaju.

Bikovi

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Za vas ovaj mesec donosi stabilizaciju i potrebu za dubljom emotivnom sigurnošću. Zauzeti Bikovi uživaće u mirnim trenucima sa voljenom osobom, planirajući zajedničku budućnost ili uređenje doma. Slobodni Bikovi neće biti raspoloženi za površne avanture, već će tražiti nekoga ko im uliva poverenje. Krajem jula moguća je obnova kontakta sa osobom iz vaše prošlosti, što kod vas može probuditi stare nemire.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jul vam donosi mnogo komunikacije, flerta i novih poznanstava. Ako ste u emotivnoj vezi, predstoji vam period otvorenih razgovora u kojima ćete uspešno rešiti sve nesuglasice koje ste duže vreme gurali pod tepih. Slobodni Blizanci biće pravi magneti za suprotni pol. Uživaćete u dopisivanju i izlascima, a jedna neobavezna komunikacija vrlo brzo može prerasti u ozbiljnu ljubavnu priču koja će vas potpuno očarati.

Rakovi

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je vaš mesec, kada su vam emocije izuzetno naglašene i kada zračite posebnom privlačnošću. Zauzeti pripadnici znaka proćiće kroz period velike bliskosti sa partnerima, a mnogi od vas odlučiće se na sledeći korak u vezi, poput zajedničkog života ili braka. Slobodni Rakovi biće veoma romantični i skloni maštanju. Prava ljubav vam može pokucati na vrata preko poslovnog okruženja ili tokom kraćeg putovanja.

Lavovi

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U julu mesecu vaša harizma dostiže vrhunac, ali ćete u emotivnim odnosima morati malo da smanjite ego. Ako ste u vezi, partneri se mogu osetiti zapostavljeno zbog vaše potrebe da stalno budete u centru pažnje, pa im pružite više nežnosti. Slobodni Lavovi vodiće buran društveni život. Očekuju vas brojna udvaranja, ali ćete tek krajem meseca naići na osobu koja će zaista uspeti da vas zaintrigira i osvoji.

Device

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas jul donosi potrebu za analizom i preispitivanjem dosadašnjeg ljubavnog života. Zauzetim Devicama savetuje se da ne kritikuju partnere za svaku sitnicu, već da se fokusiraju na lepe aspekte odnosa kako bi izbegli nepotrebne tenzije. Slobodne Device biće prilično oprezne i povučene. Ipak, preko zajedničkih poznanika ili na nekom mirnijem okupljanju možete upoznati osobu koja deli vaša interesovanja i poglede na svet.

Vage

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U julu mesecu težićete harmoniji i balansu u ljubavi. Ako ste u stabilnoj vezi, uživaćete u zajedničkim izlascima, putovanjima i druženju sa prijateljima, što će dodatno osvežiti vaš odnos sa partnerom. Slobodne Vage biće izuzetno društveno aktivne. Predstoji vam period u kojem ćete teško moći da se odlučite između dve podjednako privlačne osobe koje će se boriti za vašu naklonost i pažnju.

Škorpije

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jul vam donosi intenzivna osećanja i duboke strasti, ali i sklonost ka ljubomori. Zauzeti pripadnici ovog znaka moraju da kontrolišu svoju potrebu za dominacijom i da izbegavaju sumnjičave scene kako ne bi narušili mir u vezi. Slobodne Škorpije zračiće neverovatnim seksepilom i magnetizmom. Doživećete snažnu, gotovo sudbinsku privlačnost prema osobi koja je prilično misteriozna i koja će vas potpuno okupirati.

Strelčevi

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas ovaj mesec donosi želju za slobodom, avanturom i novim iskustvima u ljubavi. Ako ste u vezi, najbolje ćete funkcionisati ako sa partnerima odete na daleko putovanje ili započnete neki zajednički hobi koji će vas pokrenuti. Slobodni Strelčevi biće skloni letnjim romansama i neobaveznim avanturama. Veoma je lako moguće da na nekom putovanju ili odmoru doživite nezaboravne romantične trenutke.

Jarčevi

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jul vas tera da se otvorite i pokažete svoja skrivena osećanja. Zauzeti Jarčevi shvatiće da povlačenje u sebe šteti odnosu, pa ćete otvorenije razgovarati sa partnerima o svojim strahovima i željama, što će vas zbližiti. Slobodni Jarčevi mogu ući u emotivni odnos sa osobom koja je veoma stabilna, zrela i koja tačno zna šta želi od života. Ova veza imaće odlične predispozicije da postane dugotrajna.

Vodolije

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U julu mesecu akcenat je na partnerstvima i na pronalaženju kompromisa. Ako ste zauzeti, moraćete da uskladite svoje lične želje sa potrebama voljene osobe, što vam u nekim trenucima može teško pasti. Slobodne Vodolije privlačiće ljude koji su neobični, ekscentrični ili se bave umetnošću. Jedno obično prijateljstvo tokom ovog meseca može vrlo lako i neočekivano prerasti u strastvenu ljubavnu vezu.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Jul vam donosi romantično raspoloženje i veliku potrebu za emotivnim povezivanjem. Zauzeti pripadnici znaka uživaće u nežnostima i pažnji koju im partneri nesebično pružaju, pa je ovo idealan period za učvršćivanje ljubavi. Slobodne Ribe biće sklone idealizaciji novih osoba u svom životu. Otvorite oči kako se ne biste razočarali, ali nemojte ni bežati od lepih prilika koje vam se nude preko svakodnevnih aktivnosti.