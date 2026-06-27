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Umetnost ima moć da izazove čitav spektar emocija, od radosti do tuge. No, neka od najpamtljivijih dela u istoriji nisu stvorena da ugode oku, već da prodru u najdublje kutke ljudskog straha, ostavljajući posmatrača sa osećajem duboke nelagode.

Bez sumnje, jedna od najuznemirujućih slika ikada jeste „Saturn proždire svog sina“ Fransiska Goje. Nastala je kao deo serije poznate kao „Crne slike“, koju Goja nije namenio javnosti, naslikavši je na zidove svoje kuće. Prizor je brutalan: divlje, izbuljene oči titana koji izranja iz tame dok mahnito grize raskomadano, krvavo telo deteta. Slika je odraz Gojinog razočaranja čovečanstvom i alegorija na Španiju koja je u sukobima „proždirala“ svoj narod, prenosi Barnebys. Sirovost i psihološki horor ovog prizora ostaju nenadmašni.

Saturn proždire svog sina - Francisko Goja Foto: steeve-x-art / Alamy / Profimedia

Vekovima pre Goje, Hijeronimus Boš ponudio je jednu od najmaštovitijih vizija kazne. Desni panel njegovog triptiha „Vrt uživanja“ prikazuje pakao kao kaotičan pejzaž nadrealnog mučenja. Grešnici nisu samo bačeni u vatru, već su kažnjeni na bizarne načine koji ironično odražavaju njihove zemaljske grehe. Muzički instrumenti postaju sprave za mučenje, proždrljivce pak proždiru čudovišta, a kockari su pribijeni na stolove. Bošova vizija, proizašla iz srednjovekovnih strahova, stvorila je arhetip pakla koji i danas fascinira i užasava svojom složenom simbolikom.

Hijeronimus Boš - Vrt uživanja Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Prelazeći u psihološki horor, „Noćna mora“Henrija Fuselija (1781) postala je ikona romantizma. Prikazuje ženu u bespomoćnom snu, dok na njenim grudima sedi demonski inkubus, stvorenje iz folklora koje izaziva paralizu. Iz tame izranja glava konja sa jezivim, slepim očima, vizuelna igra reči na engleski naziv slike. Fuseli ne prikazuje san, već fizičku manifestaciju noćne more, istražujući mračne kutke podsvesti, potisnute strahove i erotske tjeskobe decenijama pre Frojda, te osećaj paralizirajućeg straha i iracionalnog terora koji san može doneti.

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Noćna mora - Henri Fuseli Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ponekad su najstrašnije priče istinite. „Splav Meduze“ Teodora Žerikoa (1819.) prikazuje posledice stvarnog brodoloma fregate „Meduza“ 1816. Nakon što su oficiri zauzeli čamce, oko 150 ljudi ostavljeno je na splavu. U trinaest dana, suočili su se sa glađu, pobunom i kanibalizmom. Preživelo ih je petnaest. Žeriko je bio opsednut autentičnošću: razgovarao je sa preživelima i proučavao leševe da bi verno prikazao užas. Rezultat je monumentalno delo koje nije samo prikaz borbe za život, već snažna politička optužba korumpirane vlasti i prikaz ljudske patnje u njenom najsirovijem obliku.

Splav Meduze - Teodor Žeriko Foto: Art Collection 4 / Alamy / Profimedia

Jedan od najbrutalnijih prikaza osvete delo je barokne slikarke Artemizije Đentileski. Njena „Judita odrubljuje glavu Holofernu“ (oko 1620.) prikazuje biblijsku heroinu kako ubija asirskog generala. Za razliku od muških savremenika, Đentileski Juditu prikazuje kao odlučnu i snažnu. Krv šiklja iz Holofernovog vrata dok se on bori, a napetost na licima žena je opipljiva. Snaga prikaza neraskidivo je povezana sa traumom umetnice, koju je u mladosti silovao slikar Agostino Tasi. Mnogi stoga vide sliku kao katarzični čin osvete, gde se Artemizija poistovećuje sa Juditom, stvarajući besmrtni simbol ženske snage i otpora.

Judita odrubljuje glavu Holofernu Foto: Carlo Bollo / Alamy / Profimedia

(Kurir.rs/ Večernji list)

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