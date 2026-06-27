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Sezona letnjih odmora je u toku, a većina je već odavno rezervisala svoje putovanje. Turisti sa Balkana uglavnom nemaju dileme, te se bira između dve destinacije Grčke i Turske. Međutim, poslednjih godina sve je više turista koji su razočarani ovom drugom destinacijom.

Poznatoj australijska blogerka i travel-vlogerki Šejle koja vodi kanale i blog pod imenom Travels with Shayla otkrila je svoje razočarenje javnost.

Turska Foto: Shutterstock

Ona je rezervisala, na papiru, luksuzno letovanje u jednom rizortu sa pet zvezdica u okolini Alanje, ali je njena recenzija bila toliko negativna da su je lokalni mediji u Turskoj čak optužili da namerno blati njihovu zemlju.

Evo šta je Šejla izdvojila kao glavne razloge svog potpunog razočaranja i zašto je rekla da se više nikada neće vratiti na tursku rivijeru:

Šejla je napisala da je turski koncept all-inclusive hotela zapravo "zlatni kavez". Kompleksi su napravljeni tako da vas izoluju od ostatka zemlje.

"Kada izađete iz hotela, nema šarmantnih ulica, nema lokalnih kafića gde možete popiti kafu sa meštanima. Nalazite se na prašnjavom autoputu okruženi desetinama drugih identičnih, džinovskih betonskih hotela. Sve deluje veštački i napravljeno isključivo za izvlačenje novca."

Foto: Shutterstock

Katastrofalna hrana u hotelu sa pet zvezdica

Kao blogerki koja voli gastronomiju, hrana joj je bila najveće razočaranje. Iako je izbor na švedskom stolu bio ogroman, kvalitet je bio ispod svakog nivoa.

Primetila je da se neprodata hrana od ručka pretvara u večeru. "Ono što je na ručku bila suva piletina, uveče postane piletina u sosu od paradajza, a sledećeg jutra je deo neke hladne salate. Sve je bilo potpuno bezukusno i masno."

Sokovi su bili običan sirup pomešan sa vodom, a kafa iz automata je, prema njenim rečima, imala ukus "tople vode sa mirisom plastike".

Agresivno i neprijatno ponašanje prema ženama

Kao solo putnica (iako je na delu odmora bila sa prijateljicom), doživela je ozbiljne neprijatnosti čim bi napustila hotelski krug.

"Ako samo pogledate neki proizvod, trgovci postaju ekstremno agresivni. Jedan čovek me je bukvalno uhvatio za nadlakticu i pokušao da me uvuče u svoju radnju sa kožnim jaknama. Kada sam mu oštro rekla da me pusti, počeo je da viče na mene na turskom pred svima."

Istakla je da se kao žena osećala kao "hodajući novčanik" i predmet stalnog dobacivanja.

Prljava plaža i pretrpani bazeni

Iako je hotel reklamirao "privatnu peščanu plažu", stvarnost je bila drugačija. Pešak je bio pomešan sa građevinskim šljunkom, a ležaljke su bile poređane toliko blizu jedna drugoj da je imala osećaj da deli prostor sa strancima.

"Svuda je bilo pikavaca i plastičnih čaša koje vetar raznosi, jer osoblje ne stiže da očisti za hiljadama ljudi. Na bazenu je bilo nemoguće naći mesto ako ne ustanete u 6 ujutru da stavite peškir."

Još jedan sličan primer

Poznati američki travel-bloger Robert Šrader napisao je sličnu kritiku za letovalište Antalija. Njegov zaključak je bio da je to "najprecenjenije mesto na Mediteranu".

On je bio šokiran nivoom zagađenja vazduha i smoga u samom gradu tokom leta, kao i činjenicom da su cene u restoranima van hotela za strance bile i do tri puta više nego za lokalce, bez ikakvog istaknutog cenovnika.

Oba blogera su dala isti savet: Ako želite lepo iskustvo u Turskoj, preskočite velika letovališta (Alanja, Antalija, Kemer) i idite u unutrašnjost (Kapadokija) ili na manja mesta gde nema masovnog turizma.