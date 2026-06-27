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Dok se Srbija ovih dana suočava sa tropskim temperaturama, mnogi traže način da rashlade stan bez konstantno uključenog klima-uređaja. Nije svako u mogućnosti da ugradi klimu, a mnogi žele i da smanje račune za struju tokom letnjih meseci. Upravo zato pažnju privlači jednostavan trik koji je postao veoma popularan u Nemačkoj i koji, prema iskustvima korisnika, može da donese primetno osveženje u najtoplijem delu dana.

Za ovaj metod potrebna vam je samo jedna plastična flaša, voda i zamrzivač.

Kako funkcioniše trik sa smrznutom flašom?

Metoda je vrlo jednostavna.

Plastičnu flašu od oko 1,5 litara potrebno je napuniti vodom, ali ne do vrha. Ostavite oko 20 odsto praznog prostora kako flaša ne bi pukla tokom zamrzavanja.

Nakon toga ostavite flašu preko noći u zamrzivaču.

Foto: Profimedia

Kada se voda zaledi, flašu postavite na povišeno mesto u prostoriji, poput police ili vrha ormara. Ispod nje stavite posudu koja će skupljati vodu nastalu kondenzacijom.

Kako se led postepeno topi, apsorbuje toplotu iz vazduha i stvara osećaj prijatnije temperature u prostoriji.

Zašto ovaj trik zaista hladi prostor?

Iza cele metode krije se jednostavan fizički princip.

Da bi prešao iz čvrstog u tečno stanje, led mora da apsorbuje toplotu iz okoline. Upravo tokom tog procesa dolazi do rashlađivanja vazduha u neposrednoj blizini flaše.

Pošto je hladan vazduh gušći od toplog, on se spušta prema nižim delovima prostorije i stvara blagu rashladnu struju.

Prema pojedinim merenjima, temperatura u neposrednoj blizini smrznute flaše može biti niža za jedan do tri stepena Celzijusa.

Koliko dugo traje efekat?

Važno je naglasiti da ovaj trik ne može da zameni klima-uređaj.

Foto: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia

Efekat je lokalizovan i privremen, ali mnogima može da pruži značajno olakšanje tokom najtoplijih sati.

U zavisnosti od temperature prostorije i veličine flaše, rashladni efekat obično traje između tri i pet sati.

Posebno je koristan za manje prostorije ili za rashlađivanje spavaće sobe pred odlazak na spavanje.

Klikom na link saznajte na kojih 8 načina možete rashladiti prostorije bez klime.

Kako dodatno rashladiti dom bez klime?

Stručnjaci savetuju da se trik sa smrznutom flašom kombinuje sa još nekoliko jednostavnih metoda.

Držite prozore zatvorenim tokom najveće vrućine

Tokom perioda između 12 i 18 časova preporučuje se da prozori budu zatvoreni, a roletne spuštene kako bi se sprečio ulazak toplote.

Prozore je najbolje otvoriti rano ujutru i tokom noći kada je spoljašnja temperatura niža.

Vlažni peškiri mogu pomoći

Još jedan popularan trik jeste postavljanje blago vlažnih peškira u prostoriju.

Isparavanje vode troši toplotu iz okoline i može doprineti prijatnijem osećaju tokom velikih vrućina.

Biljke stvaraju prirodnu zaštitu od toplote

Biljke na balkonima, terasama i prozorima pružaju dodatni hlad i povećavaju vlažnost vazduha.

Na taj način mogu doprineti stvaranju prijatnije mikroklime u stanu ili kući.

Iako ne može da zameni klima-uređaj, trik sa smrznutom flašom vode predstavlja jednostavno, jeftino i lako dostupno rešenje koje mnogima pomaže da lakše podnesu letnje vrućine.

(Kurir.rs/ Ona)

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