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U čast obeležavanja 600 godina Kosovske bitke 1989. godine, nastala je pesma "Sa Kosova zora sviće", u narodu poznatija kao "Oj, Kosovo, Kosovo", jedna od najlepših srpskih patriotskih pesama. Iako nema Srbina koji je nije čuo pa i zapamtio njene stihove, mali je broj onih koji znaju njenu istoriju.

Pesmu je napisao pevač, kompozitor i tekstopisac Ljubomir Ljuba Manasijević, nakon svog nezaboravnog iskustva u manastiru Gračanica.

Ljubomir Ljuba Manasijević Foto: Youtube Screenshot

Naime, povodom komemoracije 600. godišnjice Kosovske bitke, 28. juna 1989, slikar Milić od Mačve priredio je izložbu slika u dvorištu manastira Gračanice, a Manasijević je otvorio skup jednom od svojih numera "Nebo je visoko, Srbijo".

"Od ranog jutra 27. juna čuo se poj monaha i neprekidno trajao do duboko u noć i do sledećeg jutra. Porta manastira Gračanice je bila ispunjena ogromnim brojem ljudi i svako ko je došao u manastir da se pokloni moštima Svetog Cara Lazara zapalio je jednu ili više sveća za pokoj duša kosovskometohijskih junaka. Gračanica je sijala u mraku i izgledala nam je kao nebeski manastir koji se spustio na srpsku, kosovsku zemlju da osvetli naše puteve i da oživi sećanje na staru slavu i vidovdanski boj 1389. godine. Niko nije želeo da zaspi te noći, već smo čekali zoru bdenjem i razgovorima i susretanjima sa mnogim Srbima koji su tu došli sa svih strana sveta ali i sa Kosmeta", ispričao je Manasijević koji je pri povratku imao čast i da nosi kivot sa moštima Svetog Cara Lazara.

Ljubomir Ljuba Manasijević Foto: Youtube Screenshot

Sa Kosova zora sviće Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan,

Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena,

zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša Sve delije od Srbije, svako srce ponosno,

voli, ljubi zemlju svoju, Gazimestan, Kosovo Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena,

zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša Srbadija kliče cela: ,,Ne damo te Kosovo!”,

to je naše uvek bilo, od starina ostalo Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena,

zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša

Upravo to iskustvo koje je doživeo bilo je inspiracija za stvaranje umetničkog dela kao što je pesma "Sa Kosova zora sviće".

"Verujem da me je ta inspiracija nosila dugo posle povratka sa Kosova i Metohije i da je učinila da ostvarim uspešne pesme koje sam neposredno posle nekoliko meseci početkom 1990. godine i snimio na kasetu pod nazivom 'Vostani Serbije", rekao je tekstopisac.

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