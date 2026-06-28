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Dnevni horoskop za 28. jun. Evo šta sve znake očekuje ove nedelje.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt donosi vam konstruktivnu atmosferu u međuljudskim odnosima i dobru intuiciju za poslovne poteze. Dan je povoljan za ljubavne susrete. Početak lepog poznanstva. Potrebna vam je veća aktivnost. Vaše telo se ulenjilo.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Početak poslovne saradnje s prijateljima može biti glavna tema ovog dana. Ipak, sprovedite detaljne analize. Buran period u odnosu s partnerom, jer su vaše strasti pojačane, ali isto tako i nepoverenje i ljubomora. Povećana dioptrija, obratite se oftalmologu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovno putovanje i sklapanje nove saradnje doneće vam očekivano potpisivanje sporazuma. Finansijsko unapređenje. Zajedničkim naporima ćete uspeti da prevaziđete nesuglasice i nepoverenje u odnosu s partnerom. Bolovi u kukovima. To može biti ozbiljan problem.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas možete krenuti u proširenje kruga poslovnih saradnika, a pritom ćete pokrenuti važnu inicijativu ka inostranstvu. Vaš odnos s partnerom je skladan, ali tek nakon niza ozbiljnih diskusija i kompromisnih rešenja. Alergija, obavezna je terapija, koju morate redovno koristiti.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rešenje nekog dugotrajnog administrativnog ili pravnog problema obeležiće ovaj dan. To će vam omogućiti da krenete s radom. Novo poznanstvo sa osobom koja će vam se dopasti već na prvi pogled. Ubrzo sledi zbližavanje. Obratite pažnju na urogenitalni sistem.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam pojačan fokus i efikasnost kroz dobru organizaciju. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Zapostavili ste partnera u poslednje vreme, promenite tu lošu naviku na vreme. Problem sa stomakom. Obratite pažnju na ishranu.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pozitivan aspekt doprineće tome da vam sve lakše krene od ruke. Uslediće pohvale od nadređenih. Vaš odnos s partnerom prožet je uzajamnim razumevanjem i poverenjem. Planirate zajedničko putovanje. Proverite vid. Primećujete da je došlo do promena.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam uspeh u pregovorima, kao i visok stepen sugestivnosti. Unosan poslovni sporazum. Uspešno ćete prevazići period krize poverenja. Otvoren razgovor rešiće sva sporna pitanja. Zubobolja. Već dugo niste bili na kontroli kod zubara.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planetarni aspekt u vašem polju finansija stavlja akcenat na rešenje finansijskih problema. Ulazite u pozitivan poslovni period. Slobodne Strelčeve očekuje burna avantura sa osobom koja ih neodoljivo privlači. Nervoza i napetost zbog veće opterećenosti na poslu.

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najavljuje vam se period unapređenja, pohvala i poslovne ekspanzije. Nezaposlene očekuje dobra ponuda. Pruža vam se prilika da rešite raniju nepravdu koja vas je povredila u odnosu s partnerom. On može biti nekada vrlo neprijatan. Upala krajnika, potrebni su antibiotici.

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi znatno unapređenje na finansijskom planu. Pa ipak, ne preterujte s rizičnim ulaganjima. Početak nove veze za Vodolije protkan je povremenom sumnjom i dilemom da li je ta osoba prava za njih. Temperaturne razlike veoma deluju na vaš organizam.

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Poslovni sastanak na kojem ćete sklopiti dugoročni sporazum obeležiće ovaj dan. Danas vas intuicija služi odlično. Povoljan aspekt doprineće poboljšanju vašeg odnosa s partnerom. Osetićete se daleko bližim nego pre. Unosite više vode u organizam, kao i čajeve.