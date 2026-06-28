Dnevni horoskop za 28. jun: Strelčevi rešavaju finansijske probleme, Lavove očekuje zanimljivo poznanstvo, a Device...
Dnevni horoskop za 28. jun. Evo šta sve znake očekuje ove nedelje.
OVAN
Povoljan aspekt donosi vam konstruktivnu atmosferu u međuljudskim odnosima i dobru intuiciju za poslovne poteze. Dan je povoljan za ljubavne susrete. Početak lepog poznanstva. Potrebna vam je veća aktivnost. Vaše telo se ulenjilo.
BIK
Početak poslovne saradnje s prijateljima može biti glavna tema ovog dana. Ipak, sprovedite detaljne analize. Buran period u odnosu s partnerom, jer su vaše strasti pojačane, ali isto tako i nepoverenje i ljubomora. Povećana dioptrija, obratite se oftalmologu.
BLIZANCI
Poslovno putovanje i sklapanje nove saradnje doneće vam očekivano potpisivanje sporazuma. Finansijsko unapređenje. Zajedničkim naporima ćete uspeti da prevaziđete nesuglasice i nepoverenje u odnosu s partnerom. Bolovi u kukovima. To može biti ozbiljan problem.
RAK
Danas možete krenuti u proširenje kruga poslovnih saradnika, a pritom ćete pokrenuti važnu inicijativu ka inostranstvu. Vaš odnos s partnerom je skladan, ali tek nakon niza ozbiljnih diskusija i kompromisnih rešenja. Alergija, obavezna je terapija, koju morate redovno koristiti.
LAV
Rešenje nekog dugotrajnog administrativnog ili pravnog problema obeležiće ovaj dan. To će vam omogućiti da krenete s radom. Novo poznanstvo sa osobom koja će vam se dopasti već na prvi pogled. Ubrzo sledi zbližavanje. Obratite pažnju na urogenitalni sistem.
DEVICA
Povoljan aspekt doneće vam pojačan fokus i efikasnost kroz dobru organizaciju. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Zapostavili ste partnera u poslednje vreme, promenite tu lošu naviku na vreme. Problem sa stomakom. Obratite pažnju na ishranu.
VAGA
Pozitivan aspekt doprineće tome da vam sve lakše krene od ruke. Uslediće pohvale od nadređenih. Vaš odnos s partnerom prožet je uzajamnim razumevanjem i poverenjem. Planirate zajedničko putovanje. Proverite vid. Primećujete da je došlo do promena.
ŠKORPIJA
Povoljan aspekt doneće vam uspeh u pregovorima, kao i visok stepen sugestivnosti. Unosan poslovni sporazum. Uspešno ćete prevazići period krize poverenja. Otvoren razgovor rešiće sva sporna pitanja. Zubobolja. Već dugo niste bili na kontroli kod zubara.
STRELAC
Planetarni aspekt u vašem polju finansija stavlja akcenat na rešenje finansijskih problema. Ulazite u pozitivan poslovni period. Slobodne Strelčeve očekuje burna avantura sa osobom koja ih neodoljivo privlači. Nervoza i napetost zbog veće opterećenosti na poslu.
Najavljuje vam se period unapređenja, pohvala i poslovne ekspanzije. Nezaposlene očekuje dobra ponuda. Pruža vam se prilika da rešite raniju nepravdu koja vas je povredila u odnosu s partnerom. On može biti nekada vrlo neprijatan. Upala krajnika, potrebni su antibiotici.
Ovaj dan donosi znatno unapređenje na finansijskom planu. Pa ipak, ne preterujte s rizičnim ulaganjima. Početak nove veze za Vodolije protkan je povremenom sumnjom i dilemom da li je ta osoba prava za njih. Temperaturne razlike veoma deluju na vaš organizam.
Poslovni sastanak na kojem ćete sklopiti dugoročni sporazum obeležiće ovaj dan. Danas vas intuicija služi odlično. Povoljan aspekt doprineće poboljšanju vašeg odnosa s partnerom. Osetićete se daleko bližim nego pre. Unosite više vode u organizam, kao i čajeve.