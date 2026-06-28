Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. jun. Evo šta sve znake očekuje ove nedelje. 

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan aspekt donosi vam konstruktivnu atmosferu u međuljudskim odnosima i dobru intuiciju za poslovne poteze. Dan je povoljan za ljubavne susrete. Početak lepog poznanstva. Potrebna vam je veća aktivnost. Vaše telo se ulenjilo.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Početak poslovne saradnje s prijateljima može biti glavna tema ovog dana. Ipak, sprovedite detaljne analize. Buran period u odnosu s partnerom, jer su vaše strasti pojačane, ali isto tako i nepoverenje i ljubomora. Povećana dioptrija, obratite se oftalmologu.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poslovno putovanje i sklapanje nove saradnje doneće vam očekivano potpisivanje sporazuma. Finansijsko unapređenje. Zajedničkim naporima ćete uspeti da prevaziđete nesuglasice i nepoverenje u odnosu s partnerom. Bolovi u kukovima. To može biti ozbiljan problem.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas možete krenuti u proširenje kruga poslovnih saradnika, a pritom ćete pokrenuti važnu inicijativu ka inostranstvu. Vaš odnos s partnerom je skladan, ali tek nakon niza ozbiljnih diskusija i kompromisnih rešenja. Alergija, obavezna je terapija, koju morate redovno koristiti.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Rešenje nekog dugotrajnog administrativnog ili pravnog problema obeležiće ovaj dan. To će vam omogućiti da krenete s radom. Novo poznanstvo sa osobom koja će vam se dopasti već na prvi pogled. Ubrzo sledi zbližavanje. Obratite pažnju na urogenitalni sistem.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan aspekt doneće vam pojačan fokus i efikasnost kroz dobru organizaciju. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Zapostavili ste partnera u poslednje vreme, promenite tu lošu naviku na vreme. Problem sa stomakom. Obratite pažnju na ishranu.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pozitivan aspekt doprineće tome da vam sve lakše krene od ruke. Uslediće pohvale od nadređenih. Vaš odnos s partnerom prožet je uzajamnim razumevanjem i poverenjem. Planirate zajedničko putovanje. Proverite vid. Primećujete da je došlo do promena.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan aspekt doneće vam uspeh u pregovorima, kao i visok stepen sugestivnosti. Unosan poslovni sporazum. Uspešno ćete prevazići period krize poverenja. Otvoren razgovor rešiće sva sporna pitanja. Zubobolja. Već dugo niste bili na kontroli kod zubara.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Planetarni aspekt u vašem polju finansija stavlja akcenat na rešenje finansijskih problema. Ulazite u pozitivan poslovni period. Slobodne Strelčeve očekuje burna avantura sa osobom koja ih neodoljivo privlači. Nervoza i napetost zbog veće opterećenosti na poslu.

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najavljuje vam se period unapređenja, pohvala i poslovne ekspanzije. Nezaposlene očekuje dobra ponuda. Pruža vam se prilika da rešite raniju nepravdu koja vas je povredila u odnosu s partnerom. On može biti nekada vrlo neprijatan. Upala krajnika, potrebni su antibiotici.

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi znatno unapređenje na finansijskom planu. Pa ipak, ne preterujte s rizičnim ulaganjima. Početak nove veze za Vodolije protkan je povremenom sumnjom i dilemom da li je ta osoba prava za njih. Temperaturne razlike veoma deluju na vaš organizam.

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Poslovni sastanak na kojem ćete sklopiti dugoročni sporazum obeležiće ovaj dan. Danas vas intuicija služi odlično. Povoljan aspekt doprineće poboljšanju vašeg odnosa s partnerom. Osetićete se daleko bližim nego pre. Unosite više vode u organizam, kao i čajeve.

Ne propustiteZanimljivostiLjubavni horoskop za jul: Ribama se savetuje oprez, Škorpije ne mogu da obustaju strast i temperampent, a Rakovi..
191897.jpg
ZanimljivostiKraj juna donosi totalni kolaps: Retrogradni Merkur udara svom snagom, a ovaj datum je ključan!
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki mesečni horoskop za jul: Kome će ljubomora pomrsiti konce, a ko će biti na udaru 22. jula
Horoskop
ZanimljivostiStiže retrogradni Merkur: Čuvena astrološkinja otkrila koja tri znaka će biti na najvećem udaru
Horoskop

02:18
Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz