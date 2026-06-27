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Još uvek ne zna sa sigurnošću da li je Kosovka devojka bila istorijska ličnost ili plod narodne mašte, njen simbolički značaj kroz vekove ostaje neosporan. Njena uloga u osvešćivanju, nadahnuću i bodrenju srpskog naroda potvrđivala se iznova, u trenucima istorijskih iskušenja.

Kao glavna ličnost u istoimenoj narodnoj pesmi, Kosovka devojka se prikazuje kao mlada žena koja, nakon Kosovske bitke 1389. godine, luta krvavim poljem tražeći svog verenika Milana Toplicu, njegovog pobratima Miloša Obilića i devera Ivana Kosančića. U toj potresnoj potrazi nailazi na teško ranjenog viteza Pavla Orlovića, od kojeg saznaje da su svi njeni voljeni poginuli. Dok ga poji, on umire na njenim rukama.

Katarina Gojković u filmu Boj na Kosovu Foto: Printscreen/Youtube

Pesma se završava njenim bolnim rečima:

„Jao, jadna, hude sam ti sreće. Da se, jadna, za zelen bor 'vatim, i on bi se zelen osušio.“

Legenda i istorija: da li je Kosovka devojka zapravo bila Jelica Musić?

Prema nekim predanjima, Kosovka devojka možda je imala i stvarno istorijsko ime — Jelica Musić, sestričina kneza Lazara i sestra vlastelina Stevana Musića, gospodara Brvenika u dolini Ibra. U nju se, prema pesmi, zagledao upravo Milan Toplica, jedan od najvernijih Lazarevih vitezova, koji je zajedno sa pobratimima poginuo u boju.

Postoji verzija da je upravo on, zajedno sa Obilićem, ušao u šator sultana Murata, gde su obojica stradali. Njegova tragična sudbina i pesnički opisana ljubav sa Kosovkom devojkom utkali su se u epski identitet srpskog naroda.

Foto: Muzej grada Beograda

Kosovka devojka kao simbol viteštva i moralne pobede

Iako pesma govori o porazu, lik Kosovke devojke simbolizuje moralnu pobedu. Ona je oličenje samilosti, hrabrosti i vernosti — osobina koje srpski narod vekovima poštuje i slavi. Uz pesmu Smrt majke Jugovića, priča o Kosovki devojci zauzima počasno mesto među najlepšim narodnim epskim pesmama.

Uroš Predić i umetničko besmrćenje nacionalne heroine

Višeslojna simbolika Kosovke devojke bila je inspiracija i za jednog od najznačajnijih srpskih slikara — Uroša Predića. Na zahtev Kola srpskih sestara, koji su želeli razglednice u humanitarne svrhe, Predić je 1914. godine napravio skicu za sliku. Iako je Prvi svetski rat prekinuo rad, čuveno delo je završeno 1919. godine, baš u trenutku kada se Srbija podizala iz pepela posle velike tragedije.

Na slici, devojka poji ranjenog viteza Pavla Orlovića iz zlatnog kondira, u zoru, dok svetlost probija kroz letnji pejzaž. Simbolika slike prevazilazi događaj Kosova — ona izražava srpski zavet, moral, saosećanje i duhovnu uzvišenost.

Foto: Kurir

Prava Kosovka devojka: ko je bila Leposava Stanković?

Da bi naslikao lik Kosovke devojke, Predić je koristio stvarni model. Prema izvorima, to je bila Leposava Stanković, rođena 1899. godine u Beogradu. Njen brat je pohađao Trgovačku školu u kojoj je Predićev brat bio direktor, što je možda i dovelo do njihovog poznanstva.

Leposava je bila poznata po izraženim crtama lica, krupnim očima i snažnom karakteru, što ju je činilo savršenim oličenjem Kosovke devojke. Nikada nije upoznala muškarca koji je poslužio kao model za viteza Pavla, jer su ih umetnik slikao zasebno.

U svom domu čuvala je reprodukciju slike, a vest o njenoj smrti preneta je 3. marta 1995. u listu Politika, pod naslovom: „Umrla 'Kosovka devojka'“.