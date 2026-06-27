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Merkur se od 29. juna retrogradno kreće u Raku, oblast emocija, porodice, prošlosti, doma i unutrašnje sigurnosti postaje mnogo osetljivija nego obično.

Pre 29. juna, poruke mogu biti pogrešno protumačene, planovi će možda morati da se prilagode, a neki odloženi razgovori mogu se vratiti sa silom. Ovo nije vreme za paniku, već za oprez. Ono što nije rečeno na vreme sada može zahtevati hrabrost. Ono što je bilo skriveno ispod tepiha može ponovo izaći na površinu. Ono što je izgledalo skriveno može zahtevati još jedno pojašnjenje.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas, senka retrogradnog Merkura dotiče područje doma, porodice i emocionalne prošlosti. Možda ćete osetiti da se vraća stara svađa, bilo sa članom porodice ili nekim ko vam je nekada bio veoma blizak.

Pre 29. juna proverite svoja stambena dokumenta, troškove domaćinstva, sastanke i sve domaće detalje koji mogu stvoriti zabunu. Popravite, koliko god je to moguće, neizrečenu tenziju u porodici, ali bez upuštanja u borbu ega. Jasno navedite šta vam je potrebno da biste se osećali bezbedno, ali i slušajte šta drugi pokušavaju da vam prenesu. Nije potrebno dobiti sve sukobe; neke samo treba razumeti.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Senka retrogradnog Merkura aktivira vašu oblast komunikacije, prečica, poruka, dokumenata i odnosa sa bliskim ljudima. Možda ćete primetiti da se neki razgovori ponavljaju ili da se neko vraća sa objašnjenjem koje ste dugo čekali.

Pre 29. juna proverite važne poruke, fakture, sastanke, dokumente i sve usmene dogovore. Popravite nesporazum pre nego što se pretvori u nepotrebnu distancu. Recite ono što imate da kažete jednostavno, bez previše izbegavanja istine. Ako osećate da menjate mišljenje o nekoj odluci, ne osuđujte sebe; ponekad je promena perspektive upravo znak da ste počeli jasnije da vidite

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, ovaj period je važan za vas u pogledu novca, ličnih vrednosti i materijalnih odluka. Merkur je vaša vladajuća planeta, tako da njegove pokrete osećate brže nego drugi znaci.

Pre 29. juna proverite sva plaćanja, porudžbine, ugovore, pretplate, popuste i finansijska obećanja. Ne kupujte nešto važno bez čitanja politike vraćanja, garancije i skrivenih detalja. Rešite razgovor vezan za novac, bilo sa klijentom, poslodavcem, kolegom ili voljenom osobom. Recite koliko vredi vaše vreme i prestanite da prihvatate nejasne dogovore samo da biste izbegli stvaranje nelagodnosti.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Retrogradni Merkur će se odvijati u vašem znaku, tako da ste jedan od znakova koji najintenzivnije oseća ovaj period.

Pre 29. juna, ljudi, emocije, sećanja i pitanja o tome ko ste bili i ko postajete mogu se vratiti. Proverite način na koji se predstavljate, poruke koje šaljete, lične odluke i stvari koje obećavate. Popravite odnos sa delom sebe koji ste odbacili ili sakrili da biste bili prihvaćeni. Recite šta osećate, ali to ne činite iz povređenosti, već iz lucidnosti. Ova retrogradna senka može postati trenutak ponovnog otkrivanja, a ne samo period konfuzije.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Senka retrogradnog Merkura deluje na tebe u oblasti tvoje podsvesti, snova, tajni i nedovršenih poslova. Možda imaš intenzivne snove, jake intuicije ili osećaj da te nešto iz prošlosti poziva nazad radi konačnog razumevanja.

Pre 29. juna proveri šta si ostavio nerešeno, posebno emocionalno. Popravi unutrašnji raskol, krivicu ili priču koju si izbegavao da direktno pogledaš. Reci svoju istinu čak i ako još nisi spreman da je kažeš svetu. Velika scena dolazi za tebe, ali pre nego što zasijaš jače, potrebno je da sklopiš mir iza kulisa.

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Senka retrogradnog Merkura aktivira vaša prijateljstva, zajednicu, grupe i buduće planove. Možete videti ko je zaista na vašoj strani, a ko je tu samo kada mu nešto treba.

Pre 29. juna, proverite svoje planove sa drugima, grupne poruke, obećanja o projektima i detalje saradnje. Popravite prijateljstvo ako smatrate da se isplati, ali nemojte forsirati bliskost sa ljudima koji vam više ne odgovaraju. Budite jasni u vezi sa tim šta očekujete od ljudi oko sebe i šta više ne možete da prihvatite. Iskren razgovor vam može pokazati ko ide napred sa vama, a ko ostaje u zatvorenom poglavlju.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas se senka retrogradnog Merkura oseća u vašoj karijeri, javnom imidžu i profesionalnom smeru. Mogu se vratiti stariji projekti, nedovršene saradnje ili diskusije sa ljudima sa kojima ste sarađivali u prošlosti.

Pre 29. juna proverite važne imejlove, ugovore, rokove, sastanke i profesionalna obećanja. Popravite situaciju sa imidžom, grešku u komunikaciji ili detalj koji vas kasnije može koštati. Recite šta želite profesionalno, ali bez oblačenja svega u previše elegantne formule koje se mogu pogrešno protumačiti. Vaš šarm vam pomaže, ali jasnoća vas štiti.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Retrogradna senka Merkura aktivira vaša uverenja, studije, putovanja, velike planove i način na koji izražavate svoju istinu. Možda ćete osetiti da se stara ideja vraća ili da pravac u koji ste verovali počinje da se menja.

Pre 29. juna proverite svoje rezervacije, putne dokumente, registracije, papirologiju i sve informacije koje ste dobili iz spoljnih izvora. Popravite način na koji ste preneli važnu poruku, posebno ako ste bili previše oštri ili previše misteriozni. Recite šta mislite, ali i dajte kontekst, jer ljudi ne mogu uvek da pročitaju vaše namere. Pojašnjenje dato sada može otvoriti potpuno novu perspektivu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period zahteva da budete oprezni u vezi sa zajedničkim novcem, dugovima, porezima, tajnama, poverenjem i emocionalnim granicama. Senka retrogradnog Merkura može doneti finansijsko obećanje, moralnu obavezu ili komplikovanu situaciju u bliskoj vezi. Pre 29. juna proverite svoje izvode, rate, kredite, obaveze i sve sporazume koji uključuju zajedničke resurse. Popravite područje u kojem ste prebrzo oprostili, ali niste postavili jasnu granicu. Recite šta više ne želite da nosite sami, bilo da je u pitanju novac, tajne ili emocionalne odgovornosti. Ljubav, prijateljstvo i saradnja zahtevaju velikodušnost, ali i zdrave granice.

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Senka retrogradnog Merkura snažno aktivira vaše odnose i partnerstva. Stari razgovori mogu se vratiti u paru, u saradnji ili u vezi koja još nije dobila jasan zaključak.

Pre 29. juna proverite obećanja data drugima, potpisane sporazume, važne poruke i kako ste razumeli potrebe svog partnera. Popravite nesporazum ako još uvek postoji poštovanje i želja za izgradnjom. Recite šta vam je potrebno, ali i saslušajte šta je druga osoba pokušavala da vam prenese. Odnos sada može sazreti, ako obe osobe izaberu istinu umesto hladne tišine.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas senka retrogradnog Merkura počinje da deluje u oblasti posla, rutine, zdravlja, rasporeda i svakodnevnih obaveza. Možda ćeš osetiti kašnjenja, neodgovorene imejlove, prerađene zadatke ili projekte kojima je potrebna korekcija.

Pre 29. juna proveri svoje rasporede, izveštaje, datoteke, lozinke, alate za rad i administrativne detalje. Popravi sistem koji ti više ne funkcioniše, čak i ako si ga tolerisao iz praktičnosti. Reci na vreme ako ti je potrebna pauza, podrška ili reorganizacija. Ovo nije vreme da se gurneš do krajnjih granica, već da svoj život učiniš jasnijim i prozračnijim.

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A



Senka retrogradnog Merkura aktivira vašu ljubav, kreativnost, decu, radost i želje srca. Mogu se vratiti bivši flert, stara ljubav, zaboravljena strast ili kreativni projekat koji ste ostavili nedovršenim.

Pre 29. juna proverite šta zaista želite, a ne samo šta vas trenutno uzbuđuje. Popravite ljubavnu priču kroz iskren razgovor ili popravite vezu sopstvenom radošću, ako ste zaboravili da sami izaberete. Recite šta osećate, ali ne idealizujte nekoga samo zato što vas čini nostalgičnim. Vaše srce može dobiti važan znak, ali potrebno je da ga pročitate sa lucidnošću, a ne samo sa čežnjom.