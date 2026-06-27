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Opsežna desetogodišnja obnova Bakingemske palate, vredna oko 369 miliona funti i finansirana javnim novcem, trebalo bi da bude završena 2027. godine. Uprkos tome, potvrđeno je da kralj Čarls i kraljica Kamila nastavljaju da žive u Klarens Hausu, gde su smešteni još od 2003. godine.

Uoči završetka višegodišnje obnove Bakingemske palate, britansku i svetsku javnost iznenadila je vest da se kralj Čarls III i kraljica Kamila neće useliti u najpoznatiju kraljevsku rezidenciju, a prema dostupnim informacijama, isti plan nema ni budući naslednik prestola, princ Vilijam. Time bi mogla da se prekine gotovo dvovekovna tradicija života britanskih monarha u palati koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Profimedia

Opsežna desetogodišnja obnova Bakingemske palate, vredna oko 369 miliona funti i finansirana javnim novcem, trebalo bi da bude završena 2027. godine. Uprkos tome, potvrđeno je da kralj Čarls i kraljica Kamila nastavljaju da žive u Klarens Hausu, gde su smešteni još od 2003. godine. Posebnu pažnju izazvala je i informacija da je princ Vilijam ranije dao do znanja kako planira da ostane u Adelaid Kotidžu u Vindzoru i nakon preuzimanja kraljevske dužnosti, zajedno sa suprugom Kejt Midlton. To bi značilo da bi prvi put nakon gotovo 200 godina mogla da se dogodi situacija u kojoj nijedan britanski monarh ne živi u Bakingemskoj palati.

Kralj Čarls, kraljica Kamila, princ Vilijam, Kejt Midlton, princ Luis, princ Džordž, princeza Šarlot na proslavi rođendana kralja Čarlsa Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, iz kraljevskih krugova ističu da palata neće izgubiti svoju institucionalnu ulogu. Ona će i dalje ostati centralno mesto za državne prijeme, audijencije, dodele odlikovanja, službene sastanke, baštenske zabave i posete stranih državnika, dok će administrativni deo monarhije i dalje funkcionisati unutar njenih zidova. Kralj Čarls će, prema planu, dolaziti u palatu na službene sastanke tokom boravka u Londonu, ali će se po završetku obaveza vraćati u Klarens Haus. Istovremeno se planira i veća otvorenost palate prema javnosti, kako bi se povećali prihodi od poseta i smanjili visoki troškovi održavanja koje snose poreski obveznici. Ovakav smer uklapa se u dugoročnu viziju kralja Čarlsa o modernizaciji i finansijskoj održivosti kraljevskih rezidencija, ali i u njegovu ličnu naklonost prema Klarens Hausu, koji smatra intimnijim i prijatnijim domom u poređenju sa monumentalnom palatom. Monarh, koji se od 2024. godine leči od raka, prema navodima dvora pokazuje stabilan i pozitivan tok oporavka.

Zanimljivo je i da je kraljica Elizabeta II u poslednjim godinama života takođe retko boravila u Bakingemskoj palati, preferirajući dvorac Vindzor. Poslednju noć u londonskoj rezidenciji provela je u martu 2020. godine, neposredno pre pandemije, nakon čega se više nije vraćala zbog opsežnih radova.

Kralj Čarls i kraljica Kamila Foto: Chris Jackson, PA Images / Alamy / Profimedia

Vest o budućnosti palate objavljena je u sklopu godišnjeg finansijskog izveštaja kraljevske porodice. Tom prilikom je otkriveno da je kralj Čarls u finansijskoj godini 2024/2025. dobrovoljno platio 12,9 miliona funti poreza, kao i više od 30 miliona otkako je stupio na presto, čime je postao prvi britanski monarh koji je javno objavio svoje poreske obaveze. Princ Vilijam je takođe prvi put javno naveo da je platio 7,7 miliona funti poreza, dok će godišnje finansiranje monarhije porasti na oko 100 miliona funti kako bi se završili radovi na rezidencijama, unapredila bezbednost i uveli energetski efikasniji sistemi.

Iako Bakingemska palata više neće služiti kao privatni dom monarha, iz kraljevskog dvora poručuju da će i dalje ostati ključni ceremonijalni i operativni centar monarhije i jedan od najvažnijih simbola britanske države.

(Kurir.rs/Večernji list)