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Letovanje na Jadranu poslednjih godina sve češće dolazi sa "prilogom" koji mnoge iznenadi više nego bilo šta drugo – cenama koje umeju da odu u potpuno neočekivane visine. Posebno kada je reč o popularnim turističkim destinacijama, gde i osnovne usluge, poput parkinga, postaju luksuz koji se ozbiljno računa.

Upravo jedna takva situacija izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, nakon što se na TikToku pojavio snimak Srpkinje Nede Nišić, poznatije kao Nedolina. Ona je pokazala koliko košta parkiranje u neposrednoj blizini Starog grada u Dubrovniku, u Hrvatskoj, i ostala potpuno zatečena viđenim cenama.

Dubrovnik Foto: Shutterstock

"Za te pare mogu jahtu da parkiram, a ne auto"

"Ljudi, pogledajte cenu parkinga u Dubrovniku. Molim vas, obratite pažnju. Sat vremena je 20 evra, a svaki sledeći sat 10 evra. Mene samo zanima da li u tu cenu ulaze mali servis i pun rezervoar, jer drugo objašnjenje stvarno nemam", rekla je kroz smeh.

Uz snimak je dodala i komentar:

"Dakle, ispadne da dan na parkingu (24 sata) košta 250 evra... Pa za te pare, bre, mogu jahtu da parkiram, a ne auto."

Ipak, kako piše Slobodna Dalmacija, ispostavlja se da je influenserka izabrala jedno od najskupljih parking mesta u gradu, praktično na samom ulazu u Stari grad. Već nekoliko stotina metara dalje pronašla bi jeftiniji parking. Na udaljenosti između 500 i 1.500 metara od gradskih zidina parkiranje u gradskim zonama od prve do četvrte košta između približno 0,70 i 6,60 evra po satu, u zavisnosti od sezone. U blizini centra nalaze se i privatni parking prostori na kojima se sat parkiranja može naći za oko tri evra, dok dnevna karta košta oko 30 evra.

"Nije Smederevska Palanka nego Dubrovnik"

Video je izazvao veliki broj komentara, a mišljenja korisnika bila su podeljena. Dok su jedni smatrali da je cena apsolutno previsoka, drugi su isticali da se radi o najatraktivnijoj lokaciji u gradu.

"Pa šta je tu čudno, nije Smederevska Palanka nego Dubrovnik", napisao je jedan korisnik.

Drugi je uporedio cene sa Beogradom:

"A u Beogradu na vodi kafa od pet evra nije skupa?"

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Neki su naveli da u centrima nemačkih gradova za nekoliko sati parkiranja plaćaju znatno manje.

"U samom centru Štutgarta platim oko deset evra kada ostavim automobil četiri do pet sati", napisao je jedan korisnik.

Stradun u Dubrovniku Foto: Profimedia

"Zbog parkinga nisam otišao u Dubrovnik 20 godina"

Bilo je i onih koji tvrde da upravo zbog skupog parkiranja godinama zaobilaze Dubrovnik.

"Zbog parkinga nisam otišao u Dubrovnik poslednjih 20 godina", glasio je jedan od komentara.

S druge strane, mnogi su branili ovakvu cenu, navodeći da je influenserka odabrala upravo najskuplji parking u gradu.

"Parkirala si bukvalno na ulazu u grad, deset koraka do Straduna. Autobus je 2,50 evra, karta važi sat vremena, ali komfor nije isti", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

"Parking je u samom centru, deset metara od zidina. Malo dalje imaš parking za tri evra po satu."

(Kurir.rs/ Blic)

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