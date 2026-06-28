Slušaj vest

Letnje vrućine i visoke temperature sve češće guraju ljude u potragu za brzim i jeftinim rešenjima kako da rashlade svoje domove, a na društvenim mrežama povremeno ispliva neki trik koji izazove lavinu reakcija.

Upravo jedan takav snimak privukao je veliku pažnju, kada je američka influenserka "americanfille" koja živi u Franuskoj, koju su zadesile ekstremno visoke temperature, podelila jednostavan trik za koji tvrdi da može da pomogne u borbi protiv vrućine.

Folija se lepi sa spoljašnje strane prozora

Sve što je, kako navodi, potrebno jesu aluminijumska folija i voda.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

Iako je aluminijumska folija već poznata kao improvizovano sredstvo za odbijanje sunčeve svetlosti, ona u videu naglašava važan detalj – da se folija ne postavlja bilo gde, već da se mora zalepiti sa spoljašnje strane prozora.

U svom snimku demonstrirala je postupak i pokazala kako oblaže staklo folijom, a potom ga prska vodom koja dodatno pomaže da se folija pričvrsti za površinu, uz komentar da efekat nije samo vizuelan, već da se temperatura u prostoru zaista smanjuje.

"Stvarno radi"

Na kraju snimka kratko je poručila da metoda "stvarno radi", a video je ubrzo postao viralan i pokrenuo raspravu među korisnicima – od onih koji su oduševljeni idejom do onih koji su skeptični i tvrde da je rešenje ipak daleko od idealnog.

"Ako ovo stvarno radi, spašava nas ovo leto", napisao je jedan korisnik, dok je drugi bio znatno skeptičniji: "Zvuči kao internet trik koji traje dva dana i ostavi nered na prozoru".

Bilo je i onih koji su već isprobali slične varijante: "Ja sam to stavio prošle godine, pomaže, ali ne pravi čuda. Sobu ohladi malo, ali klima je i dalje zakon", stoji u jednom komentaru.

Drugi su se našalili na račun da sve veći broj Francuza koristi ovakvu metodu protiv paklenih vrućina.

"Pariz će uskoro postati disko kugla" napisala je još jedna korisnica.

Da li metoda zaista radi?

Stručnjaci objašnjavaju da trik sa aluminijumskom folijom može da ima određeni efekat u smanjenju zagrevanja prostora, jer folija reflektuje deo sunčevog zračenja pre nego što ono prodre kroz staklo, pa se na taj način donekle ublažava efekat "staklene bašte" u stanu.

Ipak, naglašavaju da se ne radi o rešenju koje može da zameni klasične metode zaštite od toplote, jer je razlika u temperaturi obično skromna i zavisi od položaja stana, jačine sunca i kvaliteta prozora, dok su dugoročno efikasnije opcije namenske reflektujuće folije, roletne ili spoljašnje senke koje su upravo dizajnirane za takvu namenu.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: