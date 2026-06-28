i njima je teško

i njima je teško

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Visoke letnje temperature ne predstavljaju opasnost samo za ljude, već i za kućne ljubimce. Veterinari upozoravaju da i mačke mogu da dobiju toplotni udar, koji u pojedinim slučajevima može da bude smrtonosan ako se na vreme ne prepozna i ne leči.

Stručnjaci iz Pi-Di-Es-Eja navode da je toplotni udar ozbiljno stanje koje može da izazove tešku dehidrataciju, oštećenje organa, pa čak i smrt. Mačke najčešće dobiju toplotni udar kada ostanu zatvorene u veoma toplim i slabo provetrenim prostorima, poput šupa, garaža, staklenika ili zimskih bašta.

Kako prepoznati toplotni udar kod mačke

Normalna telesna temperatura mačke kreće se između 38,1 i 39,2 stepena, a kada pređe 40 stepeni povećava se rizik od toplotnog udara. Što je temperatura duže povišena, posledice mogu biti ozbiljnije.

Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Najčešći simptomi su ubrzano disanje i dahtanje, crvene ili veoma blede desni, povraćanje, proliv, malaksalost, dezorijentisanost, teturanje, kolaps, napadi, gubitak svesti, pa čak i slepilo. Ako primetite bilo koji od ovih znakova, mačku treba odmah odvesti veterinaru.

Koje mačke su najugroženije

Toplotni udar može da pogodi svaku mačku, ali su posebno ugrožene gojazne mačke, one sa dugom dlakom, kao i kratkonose rase, poput persijskih mačaka. Veći rizik imaju i veoma mlade i stare mačke, kao i ljubimci koji već imaju srčane ili plućne bolesti.

Za razliku od pasa, mačke veoma retko dobijaju toplotni udar zbog fizičke aktivnosti. Najčešći uzrok je boravak u zatvorenom prostoru bez dovoljno svežeg vazduha.

Foto: Muzammil Mustafa / Alamy / Profimedia

Kako zaštititi mačku tokom vrućina

Veterinari savetuju da pre zatvaranja garaže, šupe, staklenika ili automobila uvek proverite da se mačka nije sakrila unutra. Ljubimca nikada ne treba ostavljati u zagrejanoj prostoriji ili automobilu, čak ni ako su prozori otvoreni.

Mački uvek treba obezbediti hlad, dovoljno sveže vode i mesto na kojem može da se rashladi. Ukoliko posumnjate na toplotni udar, ne čekajte da simptomi prođu sami, već odmah potražite pomoć veterinara.

(Kurir.rs/ Blic/ express)

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