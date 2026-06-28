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S obzirom na visoke temperature koje ovog leta pogađaju čitavu Evropu, vlasnici kućnih ljubimaca dobili su savet da pripaze na četiri znaka koji ukazuju na opekotine od sunca kod mačaka i pasa. Vlasnicima ljubimaca u Velikoj Britaniji posebno se savetuje da ne koriste određene kreme za sunčanje kako bi ljubimci bili zaštićeni, jer one mogu predstavljati veliki rizik po njihovo zdravlje.

U Velikoj Britaniji očekuje se enorman porast temperatura koje će u pojedinim delovima južne i istočne Engleske i regijama Velsa dostići 40 stepeni Celzijusa. Meteorološka služba Velike Britanije saopštila je da će „tokom toplotnog talasa koji će pogoditi veliki deo Engleske i Velsa ove nedelje, u periodu od dva do tri dana maksimalne temperature u hladu preći 37 stepeni C, a na nekim mestima porasti i do 38 do 40 stepeni.”

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

I dok će stanovništvo Britanije mazati kremu za sunčanje kako bi izbegli opekotine na ekstremnim temperaturama, važno je zaštititi i kućne ljubimce. Psi i mačke na vrućini takođe su u opasnosti od opekotina od sunca, posebno rase svetle dlake ili one sa tankim krznom. Određeni delovi tela ljubimaca posebno su podložni opekotinama, uključujući uši, nos, kapke i stomak.

Opekotine od sunca izuzetno su bolne za kućne ljubimce, a u ekstremnim slučajevima mogu izazvati rak kože. Zato se pozivaju vlasnici da obrate pažnju na četiri simptoma koji su stopostotni znaci opekotina od sunca kod kućnih ljubimaca, i to su: plikovi, kraste, svrab i crvenilo.

Budite oprezni kada nanosite kremu za sunčanje na svoje četvoronožne prijatelje i ne upotrebljavajte preparate za ljudsku upotrebu, jer su neki aktivni sastojci u kremi za sunčanje za ljude toksični za kućne ljubimce. Umesto toga, vlasnicima se savetuje da koriste vodootpornu kremu za sunčanje, bezbednu za kućne ljubimce, sa SPF 30 ili višim.

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Pre nego što psu nanesete preparat, prvo ga testirajte na malom delu kože. Nanesite kremu na mali deo kože ljubimca i ostavite je da deluje 24 sata. Sve dok nema reakcije, nanesite tanak sloj kreme za sunčanje na izložena i svetla mesta ljubimca, posebno na njihov nos i uši.

(Kurir.rs/ Telegraf/ The Sun)

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