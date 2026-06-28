Slušaj vest

Leto je uveliko u toku, a sve češće se među turistima iz Srbije i regiona vodi ista rasprava - gde se zaista može proći jeftinije na letovanju, a gde odmor postaje luksuz. Poređenja cena u Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori ponovo su postala glavna tema na društvenim mrežama.

Upravo jedno takvo iskustvo iz Grčke privuklo je pažnju, nakon što je jedan Hrvat podelio račun iz restorana i otkrio da su ga cene iznenadile – i to u pozitivnom smislu. Kako navodi, ono što je platio za večeru za više osoba deluje mu znatno povoljnije u odnosu na ono na šta je navikao u popularnim letovalištima na Jadranu.

Tasos Foto: Shutterstock

Prema njegovim navodima, boca vode od 1 litra košta 1 evro, što je, kako kaže, osetno manje nego u hrvatskim turističkim centrima. Posebno ga je iznenadila cena večere za četiri osobe.

"Večera za 4 osobe 52 evra"

Na računu se nalaze tradicionalna grčka jela i pića. Naručeni su grčka salata (7,50 evra), "gialantzi" punjene tikvice (6,00 evra), suzuk (8,50 evra), srdela na žaru (8,00 evra), "koutsomires" riba (11,00 evra), voda 1L (1,00 evra) i pivo 0,5L (10,00 evra).

Ukupan iznos računa iznosio je 52,00 evra.

Hvar Foto: Matthew Williams-Ellis / VWPics / Profimedia

Visoke cene u Hrvatskoj

"Kod nas takav obrok ne može da prođe ispod 100 evra", naveo je on, upoređujući grčke i hrvatske cene u restoranima.

Kako tvrdi, radi se o uobičajenim cenama u grčkim ugostiteljskim objektima, zbog čega smatra da je ta destinacija i dalje povoljnija opcija za letovanje u odnosu na Hrvatsku.

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: