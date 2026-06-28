Slušaj vest

Nedeljni horoskop od 29. juna do 5. jula 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje. Astrološka predviđanja za sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 29. juna do 5. jula 2026. godine predviđa vam dinamičnu nedelju u kojoj ćete biti rasuti na sto strana, ali ćete saznati nešto što će vam promeniti mišljenje o temi u koju ste bili sasvim sigurni. Na poslu vas očekuje puno komunikacije i dogovora, posebnu pažnju obratite na poruke jer nešto može da vam promakne. U ljubavi, zauzeti Ovnovi mogu da imaju privremeni sukob sa partnerom zbog tvrdoglavosti koji će imati razrešenje do kraja nedelje, dok slobodnim Ovnovima kraj nedelje donosi iznenadnu poruku ili susret osobe iz prošlosti ili novi neočekivani flert. Tokom ove burne nedelje, moguća je iscrpljenost i povećana nervoza, kao i manjak sna. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ove nedelje može da vam se vrati usluga od nekoga kome ste je i sami davno učinili. Fokus na poslu vam je na novcu, ali i na troškovima. Nije idealna nedelja za impulsivne kupovine, pa pokušajte da ih izbegnete. Zauzetim Bikovima partner traži više pažnje nego obično, pa vaša potreba za sigurnošću i stabilnošću odnosa raste, što vas emotivno iscrpljuje. Slobodne Bikove privlači stabilnost i ozbiljnost nove osobe. Usled napetosti i lošeg položaja spavanja, mogući su bolovi u vratu i mišićima. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nova nedelja donosi vam i novu vest koju nikako ne očekujete, ali i ogroman nalet energije. Ambicija na poslu vam je nikad veća, ali ne zalećite se i ne preuzimajte previše obaveza na sebe. Kod zauzetih Blizanaca, povećana strast povećava i nestrpljenje, pa može da dođe do sitnih svađa sa partnerom. Pod uticajem Marsa u vašem znaku, slobodni Blizanci postaju nikad privlačniji i uživaju u flertu tokom čitave nedelje. Zdravlje je stabilno, iskoristite višak energije za dužu šetnju ili zahtevniju fizičku aktivnost u prirodi. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 29. juna do 5. jula 2026. godine vam vraća prošlost, pa tako pronalazite i nešto za šta ste mislili da je davno izgubljeno. Na poslu ste nestrpljivi i konstantno kasnite, ali ne zaboravite da to nisu nužno znaci neuspeha. Što se tiče ljubavi, spremite se na veoma emotivnu nedelju. Zauzetim Rakovima stare teme ponovo isplivavaju na površinu pod uticajem retrogradnog Merkura, pa bi vam dobro došao jedan iskren razgovor sa partnerom. Slobodnim Rakovima se javlja bivša simpatija, ali ipak promislite dvaput da li i dalje gajite emocije prema njoj. Tokom predstojeće nedelje, pokušajte da odmarate što više i spavajte dovoljan broj sati. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Tokom predstojeće nedelje, dominiraćete svojom energijom gde god se pojavite, a nekima ćete posebno zapasti za oko, a da to ni ne primetite. Na poslu se već sada posvećujete budućnosti i pravite planove za naredne mesece. U ljubavi, Jupiter se sprema da uđe u vaš znak i donosi sa sobom talas optimizma sa kojim vam raste i osećaj privlačnosti i samopouzdanja. Zauzeti Lavovi konačno će dobiti više pažnje od svog partnera koju toliko dugo očekuju, što će im dodatno probuditi romantiku. Slobodni Lavovi flertuju tokom čitave nedelje. Zdravlje vam je stabilno, nadolazeća energija vam rešava dosadašnje manje tegobe. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ove nedelje neko će vam dati usputni savet koji će vam veoma značiti u narednim mesecima, pa se trudite da ne zanemarujete naizgled bezazlene spontane razgovore sa ljudima iz okruženja. Pun Mesec vam donosi dugoočekivani završetak rada na važnom projektu ili završavanje iscrpne obaveze koju ste izbegavali tokom prethodnog perioda. Zauzete Device nailaze na sitne nesporazume zbog nešto izazovnije komunikacije sa partnerom, dok slobodne upoznaju novu osobu u društvu ili na poslu koja im ozbiljno zapada za oko. Pripazite na stomak koji može da odreaguje na veću količinu stresa. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 29. juna do 5. jula 2026. godine predviđa vam iznenadni poziv za izlazak, događaj ili okupljanje koje nikako ne bi trebalo da propustite. Očekuje vas napetost na poslu, budite strpljivi i služite se diplomatijom, a nesuglasice rešavajte mirnim razgovorom. Zauzetim Vagama partner pokazuje više emocija nego inače, a slobodne Vage neko iz društva počinje da gleda na drugačiji način. Zdravlje je stabilno, ali pokušajte da se krećete više. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U toku predstojeće nedelje otkrićete vešto skrivanu tajnu ili ćete saznati informaciju koja vam u potpunosti menja pogled na neku situaciju. Ambicija na poslu vam raste i vaš trud ne prolazi nezapaženo. Intenzivna ljubavna energija pred zauzete Škorpije stavlja važne odluke, kao i razgovore sa partnerom o poverenju i granicama, dok slobodne privlači osoba koju je teško "pročitati". Izbegavajte preterano forsiranje organizma. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nova nedelja u vama budi želju za putovanjima, javljaju vam se nove ideje za put i spontane avanture. Na poslu ste raspoloženi za učenje i usvajanje novih znanja i veština. Zauzeti Strelčevi stavljaju partnera na prvo mesto i učvršćuju odnos kroz zajedničko pravljenje planova za budućnosti. Slobodni Strelčevi pod uticajem Jupitera i njegovog prelaska u znak Lava otvaraju period novih poznanstava. Provedite što više vremena u prirodi ove nedelje, bolje ćete se osećati. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ova nedelja donosi vam puno uspeha. Na poslu završavate fazu ili projekat na kojem ste dugo radili. Zauzetim Jarčevima pun Mesec donosi kulminaciju emocija koje više ne mogu da sakriju, dok slobodni Jarčevi konačno jasno kristališu šta žele i očekuju od neke osobe. Usporite tempo, osećaćete se bolje. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U nedelji pred vama očekuje vas preokret koji će učiniti da se osećate kao da vam se svet potpuno okrenuo naglavačke. Ne očajavajte, ova promena plana će vam se ipak pokazati kao dobar znak. Pokušajte da se fokusirate na timski rad na poslu i dobri rezultati su vam gotovo zagarantovani. Od zauzetih Vodolija partner će tražiti više pažnje, a slobodne Vodolije očekuje zanimljiv susret u društvu ili interesantno upoznavanje putem interneta. Pripazite na raspored spavanja. Najbolji dani biće vam subota i nedelja.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 29. juna do 5. jula 2026. godine kod vas budi izraženu intuiciju, slušajte je i nemojte zanemarivati znake koji vam formiraju prvi utisak. Prepustite se kreativnosti na poslu, može da vam donese zanimljive prilike koje će vas dovesti do uspeha. Nežna i romantična energija zauzetim Ribama olakšava rešavanje nesporazuma sa partnerom, a slobodne Ribe mogu da primete interesovanje od strane neke stidljivije osobe. Ova nedelja vam je sjajna prilika za odmor i oporavak organizma, iskoristite je! Najbolji dani biće vam sreda i petak.