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Društvenim mrežama proširila se viralna teorija koja navodno predviđa pobednika Svetskog prvenstva u fudbalu. Naime, jedna kreatorka sadržaja uverena je da je otkrila način kako da predvidi pobednika ovogodišnjeg Mundijala.

Takmičenje koje se održava u Meksiku, Kanadi i SAD-u u punom je jeku, a dok se grupna faza bliži kraju, tiktokerka i kreatorka sadržaja Pejdž tvrdi da odgovor sve vreme leži u zvaničnom logotipu prvenstva.

Viralna teorija

Pejdž objašnjava da FIFA-ine zvanične boje na logotipu prvenstva skrivaju trag o potencijalnom pobedniku.

„Svako Svetsko prvenstvo ima svoje zvanične boje“, rekla je. „U poslednja tri turnira boje su se slučajno podudarale sa bojama tima koji je osvojio titulu.“

Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Istražujući ovu neobičnu podudarnost, Pejdž je primetila da se boje logotipa iz 2022. godine poklapaju sa bojama Argentine, dok se isti obrazac ponovio i na turnirima 2018. i 2014. „Luda slučajnost ili nešto više? Ne znam“, komentarisala je tiktokerka.

Prema njenoj teoriji, ove godine najviše šansi za titulu ima Portugal, ali sama upozorava da je to više zabava nego pouzdano predviđanje. „Fudbal je nepredvidiv – svaki tim može da pobedi, ali i da izgubi“, dodala je.

(Kurir.rs/Index)