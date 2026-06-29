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Parmezan, prezle, pileće belo meso, dobar umak – sluti na nešto zaista ukusno! U jelovnicima većine gradskih restorana neophodna stavka su i legendarni hrskavi pileći štapići i mnogi od nas ih rado naručuju. Ako izdvojite svega desetak minuta aktivnog angažovanja i 40 minuta za pečenje, hrskavi pileći štapići na vašoj trepzi za nešto manje od sat vremena biće isti kao i oni iz restorana. Priprema je brza i laka, a sastojci za ovaj recept nisu skupi i to sve čini još boljim.

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pileći štapići Foto: Profimedia

Potrebni sastojci:

3 komada pilećih grudi (iseckanih na šnite)
so i biber po ukusu
1/2 šolje brašna
1/2 šolje parmezana
1 šolja prezli
3 jaja
1/4 kašičice belog luka u prahu
1/4 kašičice crnog luka u prahu ili vlašca
1 kašičica aleve paprike
2 kašičice biljnog začina

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Isecite pileće grudi na šnite, pa ih posolite i pobiberite. U plastičnu kesu sipajte brašno, beli i crni luk u prahu, alevu papriku i biljni začin. Dodajte isečene šnite od pilećeg mesa u kesu i sve dobro “istumbajte”, dok se štapići potpuno ne uvaljaju u praškastu smesu. Umutite 3 jaja u posudi i svaki šnit piletine potom potopite u smesu od jaja. U drugoj činiji pomešajte parmezan i prezle, pa kada potopite štapiće u umućena jaja, uvaljajte ih u ovu smesu. Postavite tako pripremljene štapiće na nauljen pleh i pecite od 35 do 40 minuta. Ne zaboravite da na polovini pečenja okrenete štapiće. Služite uz umak po želji i povrće po želji (integralni pirinač, pomfrit, marinirana šargarepa…)

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Bonus video: 

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja