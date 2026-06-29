Slušaj vest

Kosovska bitka, vođena 15. juna po starom, odnosno 28. juna po novom kalendaru 1389. godine, ostala je jedan od najznačajnijih događaja srpske srednjovekovne istorije.

Iako je o ovom sukobu malo sačuvanih neposrednih svedočanstava iz vremena bitke, pojedini istorijski podaci i danas izazivaju veliko interesovanje i pokazuju koliko je ovaj boj bio jedinstven u evropskoj istoriji.

Kosovski boj Foto: Ilustracija

Više od šest vekova nakon Kosovske bitke, istoričari i dalje raspravljaju o brojnim detaljima sukoba između vojske kneza Lazara Hrebeljanovića i osmanskog sultana Murata I.

Upravo zbog malog broja sačuvanih izvora, nastale su brojne različite interpretacije, ali pojedine činjenice danas imaju široku podršku u istoriografiji.

1. Knez Lazar je tražio vatreno oružje iz Dubrovnika

Malo je poznato da je Srbija krajem 14. veka već poznavala upotrebu vatrenog oružja.

Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

Istorijski izvori govore da je knez Lazar nabavljao ili pokušavao da nabavi topove i drugo vatreno oružje iz Dubrovnika, koji je u to vreme bio jedan od najznačajnijih centara za proizvodnju i trgovinu takvom opremom na Balkanu.

Istoričari smatraju da su primitivni topovi mogli biti korišćeni i tokom same Kosovske bitke, iako njihov uticaj na ishod sukoba nije bio presudan.

2. Osmanlije su koristile kamile protiv konjice

Prema pojedinim istorijskim zapisima i kasnijim vojnim analizama, osmanska vojska koristila je kamile kako bi svojim mirisom i pojavom uznemirila protivničke konje.

Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Takva taktika bila je poznata u srednjovekovnom ratovanju na Istoku, a navodi se i među mogućim detaljima priprema za Kosovsku bitku, iako nije potvrđena u svim savremenim izvorima.

3. Bitka je trajala svega nekoliko sati

Iako je promenila tok istorije Balkana, sama bitka nije trajala dugo.

Većina istoričara smatra da je glavni sukob okončan tokom jednog dana i da je trajao svega nekoliko sati, što je bilo uobičajeno za velike srednjovekovne bitke.

Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Obostrani ogromni gubici učinili su da se njen konačan ishod dugo različito tumači.

4. Mesto sukoba bilo je unapred poznato

Kosovo polje nije bilo slučajno izabrano.

Istoričari smatraju da su obe vojske znale gde će doći do sukoba, a postoje tumačenja da je srpska vojska na bojište stigla pre Osmanlija.

Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, nema pouzdanih dokaza da je postojala namera ili mogućnost da se protivnik napadne pre nego što rasporedi svoje snage.

5. O boju postoji iznenađujuće malo sačuvanih izvora

Jedna od najvećih zanimljivosti jeste činjenica da je o Kosovskoj bici sačuvan veoma mali broj neposrednih istorijskih izvora.

Prvi zapisi nastaju tek nakon bitke, dok se detaljniji osmanski opisi pojavljuju više od jednog veka kasnije.

Upravo zbog toga postoje brojne razlike među srednjovekovnim hronikama.

Foto: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia

U jednom španskom izvoru čak se navodi da se sukob odigrao u Bugarskoj između Turaka i Bugara, što pokazuje koliko su informacije o događaju tada bile neprecizne u zapadnoj Evropi.

Istovremeno, pisma bosanskog kralja Tvrtka I evropskim gradovima predstavljala su bitan izvor ranih vesti o bici, jer je u njima sukob predstavljen kao pobeda hrišćanskih snaga.

Zašto je Kosovska bitka i danas toliko važna?

Bez obzira na različita tumačenja pojedinih događaja, među istoričarima postoji saglasnost da Kosovska bitka predstavlja jednu od prelomnih tačaka srpske srednjovekovne istorije.

U njoj su poginuli i knez Lazar i sultan Murat I, što je izuzetno redak slučaj u istoriji srednjovekovnih ratova, a kasnije je ovaj događaj prerastao istorijske okvire i postao važan deo kulturnog, verskog i nacionalnog identiteta srpskog naroda.

(Kurir.rs/ Srbijadanas)

Video: Luka Dončić peva Vidovdan i diže tri prsta