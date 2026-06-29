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Mnogi putnici koji kreću na duge letove navikli su na isti scenario – dok je napolju vruće i letnja temperatura prelazi 30 stepeni, u kabini aviona često ih dočeka primetno hladan vazduh. Zbog toga mnogi u ručni prtljag redovno stavljaju jakne, dukserice ili čak zimske komade odeće. Ipak, kako objašnjavaju stručnjaci iz avio-industrije, ta "hladnoća" nije slučajna, već je deo pažljivo kontrolisanog sistema u avionu.

Prema rečima bivšeg stjuarda i voditelja emisije The Jet Set Bobija Lorija, temperature u kabini se namerno održavaju nižim nego što bi putnicima na prvi pogled bilo prijatno, a sve zbog bezbednosti i fizioloških reakcija ljudskog tela tokom leta.

Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Optimalna temperatura u avionu

Optimalna temperatura u avionu, kako navodi Lori, kreće se između 21 i 24 stepena Celzijusa. Iako bi to u normalnim uslovima bila sasvim prijatna sobna temperatura, u avionu ona često deluje hladnije zbog izuzetno niske vlažnosti vazduha, koja se kreće između 10 i 20 odsto. Takvi uslovi, koji su suvlji čak i od pustinjskih, dodatno pojačavaju osećaj hladnoće.

Glavni razlog za održavanje niže temperature u kabini, međutim, nije udobnost već bezbednost putnika. Naime, tokom leta postoji povećan rizik od hipoksije – stanja u kojem organizam ne dobija dovoljno kiseonika, što može dovesti do vrtoglavice ili nesvestice.

Kako telesna toplota utiče na temperaturu

Kabina aviona je pritom pod pritiskom koji odgovara visini od oko 1.800 do 2.400 metara nadmorske visine, što je kompromis između tehničkih ograničenja letelice i potrebe da putnici mogu normalno da dišu. Na toj visini telo ima oko 25 odsto manje dostupnog kiseonika nego na nivou mora, pa se kod nekih putnika mogu javiti simptomi poput dezorijentacije ili nesvestice, naročito na dugim ili noćnim letovima.

Foto: Natee Meepian / Alamy / Profimedia

Zbog toga posade namerno snižavaju temperaturu u kabini. Hladniji vazduh pomaže da putnici ostanu budniji i stabilniji, dok toplota može dodatno opteretiti organizam, ubrzati rad srca i povećati potrebu za kiseonikom. Suprotno tome, niža temperatura pomaže da se rad srca stabilizuje, disanje ostane ujednačeno, a smanjuje se i rizik od mučnine i morske bolesti.

Dodatni faktor koji utiče na temperaturu u avionu jeste veliki broj putnika na malom prostoru. Stotine ljudi u istoj kabini emituju toplotu, pa se temperatura tokom leta prirodno povećava. Zbog toga se kabina namerno održava hladnijom kako bi se taj efekat ublažio i obezbedila stabilna temperatura tokom celog leta.

Ko kontroliše temperaturu u avionu?

Upravljanje klimom u avionu zavisi od tipa letelice. U Boing avionima temperaturu iz kokpita podešavaju piloti, dok u Erbas avionima posada u kabini ima direktnu kontrolu putem centralnog sistema. Ipak, svi moderni avioni koriste sistem za kontrolu životne sredine (ECS), koji reguliše temperaturu, pritisak i kvalitet vazduha.

Stjuard Foto: Darya Komarova / Alamy / Profimedia

Kabina je obično podeljena u više zona – prednji, srednji i zadnji deo – koji se mogu zasebno podešavati. To omogućava posadi da prilagodi temperaturu različitim delovima aviona, jer se u nekim zonama prirodno stvara više toplote. Sistem koristi i posebne ventile koji mešaju topao i hladan vazduh kako bi se postigla željena temperatura u svakoj zoni posebno.

Zbog svega toga, putnici često mogu da osete razliku u temperaturi dok se kreću kroz avion, posebno kada prelaze iz jednog dela kabine u drugi.

Gde sedeti ako vam je hladno

Na kraju, postoji i praktičan savet za one kojima hladnoća posebno smeta tokom leta. Sedišta u izlaznim redovima i pored prozora obično su hladnija zbog propuštanja vazduha kroz vrata i blizine spoljašnjih zidova aviona. Takođe, prostor u blizini galleyja, odnosno kuhinjskog dela aviona, često je još hladniji zbog dodatnih rashladnih sistema koji se koriste za skladištenje hrane.

Iako se putnicima ponekad čini da je u avionu previše hladno, stručnjaci naglašavaju da je balansiranje temperature složen kompromis između udobnosti i bezbednosti. Kako objašnjava Lori, na letu sa 150 do 200 ljudi jednostavno nije moguće ugoditi svima u isto vreme, pa je preporuka jednostavna – slojevito se oblačiti i biti spreman na promene temperature tokom leta.

(Kurir.rs/ Blic/ Popsci)

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