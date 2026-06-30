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Dnevni horoskop za 30. jun. Detaljan astrološki plan za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u mesecu.

OVAN

Intenzivirana aktivnost vašeg polja prometa upravo danas ukazuje na povećani obim posla. Povoljan period za razvoj poslovanja. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali na nekom putovanju oživeće sva vaša čula. Hormonska neravnoteža. Kontrola je neophodna.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Dan vam donosi niz poslovnih sastanaka. Međutim, mogući su naporni pregovori i kompromisi. Vaša veza s partnerom prožeta je poverenjem i ljubavlju. Period zajedničkog prosperiteta. Prehlada, povišena temperatura, uradite snimak pluća.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Ukoliko se bavite trgovinom, osiguranjem i ekonomijom, ovaj period će vam doneti natprosečne rezultate. Finansijska situacija je dobra. Nalazite se u periodu kad vam planete donose sudbinsko poznanstvo i ljubavni preokret. Zubobolja. Obratite se stomatologu.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Ovaj period vam donosi izvesnu dozu popularnosti, pa možete da proširite sferu svog uticaja. To će vam doneti prosperitet. Očekuje vas ozbiljan razgovor s partnerom. Na taj način ćete rešiti jedan veliki zajednički problem. U veoma dobroj ste formi.

Rak Foto: Shutter

LAV

Poseban uspeh očekuje Lavove koji se bave privatnim biznisom, kao i ugostiteljstvom. Povoljan period za razvoj poslovanja. Partner se ponaša kao da igra neku igru s vama, spremni ste da to prekinete suočavanjem. Više se odmarajte, potrebno vam je opuštanje.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Uspeh u kreativnim zanimanjima, umetnosti i obrazovanju. Period je povoljan za početak privatnog biznisa. Povratak osobe koja vam je mnogo značila u prošlosti stavlja vas u dilemu, strahujete da se greške ne ponove. Nezdravo se hranite, vratite se domaćoj kuhinji.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Razmišljate o promeni radnog mesta. Kao da se jedan vaš ciklus karijere upravo završava, a drugi počinje. Napredak u poslu. Uspešno ćete rešiti problem sa ukućanima, a to će vam omogućiti razvoj planova. Bolovi u nogama, oticanje zglobova.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Očekuju vas intenzivna poslovna komunikacija i niz sastanaka. Ipak, krajem dana bićete zadovoljni rezultatima. Osoba koja vam se dopada kao da je nepristupačna. Uprkos tome, imate podršku planeta u osvajanju. Opstipacija, razlog može biti slabo varenje.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost da neko od saradnika napravi previd i stvori zastoj u poslovanju. Partner je počeo da se ponaša protivrečno, danas možete otkriti da je bio neiskren. Sledi razočaranje, drugačije ćete ga sagledavati. Unosite više vitamina i minerala.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Unosan sporazum može obeležiti ovaj dan, posebno ako se bavite trgovinom ili sarađujete sa inostranim kompanijama. Nova osoba s kojom ste počeli da se viđate nije vam jasna. Atmosfera vruće-hladno dovodi vas u dilemu. Reuma, koja se sada naročito intenzivirala.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Ovaj dan doneće uspeh Vodolijama koje se bave nekom umetnošću, pisanjem ili komunikacijom i rade s klijentima. Slobodni mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju mogu upoznati na putovanju. Obratite pažnju na pritisak!

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Odnos sa saradnicima iz inostranstva kreće se uzlaznom putanjom. Proširenje kruga saradnika i finansijski dobitak. Ribe koje su u vezi danas očekuju lepi trenuci s partnerom. Prijatan izlazak među prijatelje. Alergija, promenite terapiju!

Ribe Foto: Shutter

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