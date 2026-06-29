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Ekstremno visoke temperature koje su poslednjih zadesile Srbiju i ostatak Evrope traže dodatno hidriranje organizma. Svako od nas odmah pohrli za hladnim flašicama vode iz fižidera kako bi se brzinski rashladili. Ovo posebno važi za one koji rade napolju na vrućini ili zbog obaveza moraju biti na ulici tokom najtoplijeg dela dana.

Međutim, ponovo su na snaži mišljenja kako flaširana voda nije dobra po zdravlje. Ovim povodom oglasio se gastroenterolog i upozorio na štetnost ispijanja tečnosti iz plastične ambalaže.

"Prestanite da pijete vodu iz plastične flaše za vodu. Te čestice mogu prodreti u ljudske ćelije, ući u krvotok i sve organe. Vrućina uzrokuje da se još više ispušta mikroplastika u flašu s vodom. Bolje pijte vodu iz flaša za višestruku upotrebu od nerđajućeg čelika", poručio je ovaj doktor u svom TikTok snimku, prenosi avaz.

Rezultati stručnih istraživanja

Studija objavljena 2023. godine, koristila je biološke modele i biomarkere za određivanje otrovnih delovanja nanočestica kada se konzumiraju. Istraživači iz Velike Britanije otkrili su da mogu uzrokovati oksidacioni stres, oštetiti DNK i potaći upalne reakcije koji su povezani s nastankom najtežih bolesti.

Iz američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) izjavili su za „Dejli mejl“ da ne treba praviti paniku oko flaširane vode. Agencija nije upoznata s naučnim dokazima koji bi mogli da zabrinu potrošače zbog potencijalnog nivoa kontaminacije mikroplastikom ili nanoplastikom u hrani, uključujući vodu u plastičnim flašama.

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