da li ste znali?

da li ste znali?

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Završnica sto devedeset devetog serijala kultnog kviza "TV Slagalica" ponudila je publici uzbudljivo nadmetanje Aleksandra Đorđevića i Božidara Ćukića, ali i nesvakidašnji jezički zadatak koji je privukao pažnju publike.

Tokom uvodnog susreta, u prvoj igri asocijacija sa slovima, računarski sistem je od izabranih karaktera formirao pojam koji se retko koristi u svakodnevnom govoru - vododerina. Premda većini zvuči strano i neobično, ova reč označava tačan geografski pojam i prirodni fenomen.

Šta znači reč vododerina - kviz Slagalica Foto: Printscreen/YouTube/RTS Slagalica

Značenje reči vododerina

Za sve koji su ostali u nedoumici, ovaj izraz opisuje karakteristično udubljenje, odnosno žleb na oštrim planinskim nizbrdicama. Takve kanale svojom silovitom snagom pravi voda, uglavnom brze planinske rečice ili jake bujične struje usled obilnih pljuskova.

Ove pojave se najlakše uočavaju na terenima sa mekim i trošnim tlom, a naročito na padinama gde je posečena vegetacija i gde nema šumskog korenja koje bi stabilizovalo zemlju i zaustavilo ispiranje podloge. U suštini, radi se o usecima koje vodeni tokovi sami formiraju u reljefu, što jasno oslikava snagu prirode i stalno preoblikovanje zemljine površine.

Božidar Ćukić nadomak šampionske titule

Kada je reč o samom rezultatu na tabeli, prvi duel je protekao u potpunoj nadmoći Božidara Ćukića. On je ostvario veliku prednost pobedivši suparnika sa visokih 162:66, čime je obezbedio kapitalnu zalihu pred revanš i približio se osvajanju pehara u ovom ciklusu omiljenog televizijskog formata.

Pogledajte video: Isečak iz kviza Slagalica