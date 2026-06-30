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Platforme poput Instagrama i TikToka imaju moć da pojedini proizvod preko noći pretvore u viralni hit, izazovu opštu pomamu i dovedu do pražnjenja zaliha. Međutim, efekat može biti i potpuno suprotan - društvene mreže mogu kreirati takvu antireklamu da potencijalni kupci više neće želeti ni da pogledaju sporni artikal.

Upravo se takav scenario dogodio sa jednim modelom japanki brenda Kroks, čiji proizvodi inače redovno postaju hitovi iz pozitivnih razloga i brzo nestaju iz radnji. Ipak, nakon video-snimka tiktokerke @abztract, teško da će iko njihov model "Miami" bez razmišljanja odabrati za predstojeće leto.

Uništena obuća nakon samo nekoliko minuta na plaži

Ona je na TikToku objavila video-snimak sa letovanja, istakavši da su joj odmor pokvarile upravo Kroks Majami japanke. Naime, devojka je otišla da se okupa, a obuću je ostavila na peškiru na suncu. Kada se vratila, zatekla ih je potpuno deformisane. Guma oko đona počela je da se odvaja, a japanke su izgledale kao da su se delimično istopile.

"Ovo je poruka za Kroks. Šta se dešava sa vašim japankama? Ostavila sam ih na suncu pet minuta i sada više nemam japanke za ostatak odmora", požalila se na početku snimka, a potom prikazala u kakvom stanju se obuća nalazi.

"Šta se dogodilo? Bukvalno sam sada na plaži i imam još nedelju dana odmora, a one su se potpuno otopile. Šta?", dodala je.

U opisu videa napisala je upozorenje za ostale korisnike: "Sakrijte svoje Kroksice od sunca", a tagovala je i zvanični nalog ovog brenda.

Reakcije javnosti i poređenje sa konkurencijom

Video je u kratkom roku zabeležio čak 3.8 miliona pregleda i pokrenuo lavinu komentara, a istakli da ih ovakav ishod uopšte ne iznenađuje jer obuća ovog brenda, kako tvrde, nije predviđena za ekstremno visoke temperature.

Ostavila japanke Kroksice na suncu, one se istopile Foto: Printscreen/TikTok/abztract.ceramics

"Zar ljudi stvarno ne znaju da je plastični materijal koji Kroks koristi osetljiv na toplotu?", "Nikada ne ostavljajte Kroksice na suncu, skupiće se", "Kroksice su poznate po tome što se skupljaju" i "Kroksice se skupljaju na suncu! Nikada ih nisam imala, a čak i ja to znam", nizali su se komentari ispod objave.

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