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U periodu velikih letnjih žega i sparnih noći, većina ljudi spas pronalazi u rashladnim sistemima poput klima-uređaja ili ventilatora. Ipak, postoji sasvim prirodan i besplatan metod koji efikasno snižava temperaturu u spavaćoj sobi, a koji pritom ne isušuje vazduh niti troši električnu energiju. Sve što vam je neophodno za ovaj postupak jesu obična hladna voda, komad pamučnog peškira i svega par minuta vašeg vremena.

Kada se tokom tropskih dana sunce spusti, stambeni objekti, unutrašnji zidovi i pokućstvo nastavljaju da isijavaju akumuliranu toplotu. Zbog toga vazduh u prostorijama za odmor često ostaje znatno topliji i zagušljiviji nego na otvorenom, što direktno narušava kvalitet sna, uzrokuje nemir i dovodi do čestog buđenja tokom noći.

Visoke temperature često su uzrok nesanice Foto: M-Production / Alamy / Profimedia

Da biste primenili ovaj metod, potrebno je da peškir potopite u hladnu vodu, snažno ga iscedite kako ne bi kapljao, a zatim ga postavite neposredno uz otvoren prozor. Tokom ustrujavanja spoljašnjeg vazduha u sobu, on struji preko vlažnog materijala i na taj način se prirodno rashlađuje. Prve efekte i promenu mikroklime primetićete već nakon nekoliko minuta, posebno ukoliko postoji makar i minimalno kretanje vazdušnih masa.

Izuzetno je važno da tkanina ne bude previše natopljena, već ravnomerno vlažna, jer bi višak tečnosti mogao da stvori kontraefekat i poveća vlažnost, čime se pojačava osećaj sparine.

Termodinamički princip prirodnog hlađenja

Efikasnost ovog trika leži u fizikalnom fenomenu isparavanja. Prilikom prelaska vode sa peškira u gasovito stanje, ona apsorbuje toplotnu energiju iz neposrednog okruženja, usled čega ambijent postaje znatno prijatniji i svežiji za boravak.

Iako ova tehnika ne poseduje snagu električnih rashladnih sistema u danima sa ekstremnim temperaturama, ona uspešno modifikuje temperaturu u zoni prozorskog okna i osvežava vazduh koji prodire unutra. Najbolji rezultati se postižu pozicioniranjem peškira na samu prozorsku liniju gde je protok vazduha najjači. Ukoliko vam raspored nameštaja to ne dozvoljava, tkaninu možete okačiti na sobna vrata ili na bilo koje mesto gde se oseća promaja. Kada primetite da se materijal osušio, ponovite postupak sa hladnom vodom.

Trik sa mokrim peškirom za rashlađivanje prostorije Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Dodatni saveti za očuvanje svežine u domu

Pre nego što krenete na počinak, zamračite sobu, a prozorska okna otvarajte isključivo u trenucima kada je spoljna temperatura niža od one unutar doma. Tokom dnevnih časova obavezno držite spuštene roletne ili navučene tamne zavese kako biste blokirali direktne sunčeve zrake.

Takođe, upotreba posteljine od čistog pamuka, korišćenje tankih pokrivača i gašenje svih električnih aparata koji zrače toplotu pre odlaska u krevet, dodatno će vam pomoći da lakše utonete u san i obezbedite sebi mirnu noć uprkos letnjim vrelinama.

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