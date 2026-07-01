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Dnevni horoskop za 1. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvzezde predviđaju znacima ove srede.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, pred vama je dan ispunjen novom energijom i motivacijom. Na poslu možete očekivati pokretanje projekata koji su dugo stajali u mestu. U partnerskim odnosima, pravo je vreme da pokažete inicijativu i organizujete zajedničko vreme, jer će vam voljena osoba biti duboko zahvalna na pažnji.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, danas ćete osećati potrebu za stabilnošću i mirom, ali spoljne okolnosti mogu doneti nepredviđene promene planova. Nemojte se nervirati ako sve ne ide po vašem protokolu – prilagodite se. Finansijska situacija vam se stabilizuje, pa možete sebi i partneru priuštiti neki sitan užitak.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, vaša komunikativnost i šarm danas dostižu vrhunac. Idealno je vreme za važne pregovore, ispite ili prezentaciju ideja u koje verujete. U emotivnom životu, slobodni pripadnici vašeg znaka mogu privući nečiju pažnju kroz neobavezan, ali izuzetno duhovit razgovor.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, 1. jul vas poziva da se fokusirate na porodične odnose i uređenje doma. Osetićete nalet kreativnosti kada je u pitanju vaš životni prostor. Na poslovnom planu, oslonite se na svoju intuiciju – ona vas danas neće prevariti kada budete donosili važne odluke o daljim koracima.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, danas ćete biti u centru pažnje gde god da se pojavite, što će vam izuzetno prijati. Iskoristite ovaj dan za širenje kruga prijatelja i stvaranje novih poslovnih kontakata. U ljubavi, vaša strastvena priroda dolazi do izražaja, pa priredite iznenađenje osobi do koje vam je stalo.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Device, pred vama je dan u kom ćete morati pažljivo da balansirate između poslovnih obaveza i potrebe za odmorom. Nemojte preuzimati sav teret na svoja leđa; slobodno delegirajte zadatke kolegama. Obratite pažnju na finansije i izbegavajte impulsivnu kupovinu sitnica koje vam nisu neophodne.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vage, ulazite u period u kom ćete osetiti veliko olakšanje i povratak unutrašnje harmonije. Vaši diplomatski talenti biće ključni za rešavanje nekog starog nesporazuma među prijateljima ili kolegama. U večernjim satima, posvetite se opuštanju i aktivnostima koje vas mentalno regenerišu.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Škorpije, vaša fokusiranost i Prodorna energija danas su na maksimumu. Ako imate komplikovane zadatke koje odlažete danima, sada je trenutak da ih rešite s lakoćom. U emotivnim odnosima, budite potpuno iskreni i otvoreni prema partneru, jer će to produbiti vaše poverenje.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, 1. jul vam donosi snažnu potrebu za širenjem vidika, učenjem i putovanjima. Ako niste u prilici da negde otputujete, provedite dan u prirodi ili planirajte naredni odmor. Vaš urođeni optimizam biće zarazan, pa ćete lako popravljati raspoloženje ljudima u svom okruženju.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, danas ćete biti maksimalno posvećeni dugoročnim planovima i analiziranju svojih dosadašnjih postignuća. Na poslu se vaš trud i disciplina konačno primećuju, što vam može doneti pohvale od nadređenih. U privatnom životu, pokažite malo više fleksibilnosti prema članovima porodice.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vodolije, pred vama je dan prepun društvenih aktivnosti i timskog rada. Vaše inovativne ideje naići će na odličan prijem kod saradnika. Na emotivnom planu, partner može zahtevati više vašeg vremena i pažnje, pa se potrudite da balansiraš između društvenog života i privatnih obaveza.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Drage Ribe, danas ćete plivati u vodama visoke kreativnosti i naglašene empatije. Odličan je trenutak za umetničko izražavanje ili pomaganje onima kojima je podrška potrebna. Na poslovnom polju, ostanite fokusirani na detalje kako vam ne bi promakla neka važna informacija.