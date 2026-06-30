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Jupiter u Lavu od 30. juna nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Dok će Ovan i Strelac osetiti olakšanje i nalet sreće, Lav, Vodolija, Bik i Škorpija će morati ozbiljno da rade, menjaju se i prilagođavaju ovoj snažnoj, vatrenoj energiji.

Tranzit Jupitera kroz znak Lava uvek donosi talas dramatičnosti, velikodušnosti, kreativnosti i potrebe za pažnjom. Pošto je Jupiter planeta širenja, rasta, sreće i optimizma, a Lav znak koji voli pozornicu, glamur i priznanje, ovaj period pojačava želju svih nas da budemo viđeni, cenjeni i da izrazimo svoju autentičnost.

Foto: Profimedia

Nakon perioda povučenosti ili preterane analize, Jupiter u Lavu budi unutrašnju vatru. Ljudi postaju hrabriji, ponosniji i spremniji da rizikuju zarad sopstvene sreće. Ovo je period ekspanzije za industriju zabave, umetnost, pozorište i sve oblike kreativnog izražavanja. Svi ćemo želeti više luksuza, slavlja i uživanja u životu.

Pošto Jupiter sve širi, u Lavu može doneti preveliki ego, aroganciju, hvalisavost i sklonost ka drami bez pokrića. Može doći do trošenja novca iznad realnih mogućnosti samo da bi se ostavio dobar utisak.

Jupiter donosi lekcije kroz širenje, pa za ove znakove to znači ili ogroman uspeh pod pritiskom, ili suočavanje sa sopstvenim ograničenjima. Ovi znaci horoskopa će posebno osetiti uticaj Jupiterove snage.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi su u centru zbivanja. Za njih je ovo period "sve ili ništa". Jupiter je u njihovom znaku, što im donosi ogromne šanse za lični restart, napredak u karijeri i prepoznavanje truda. Na udaru su sopstvenog ega. Ako preteraju sa ponosom ili očekivanjima, pad može biti bolan. Moraju paziti na liniju (Jupiter širi i apetit) i na donošenje impulsivnih odluka vođenih željom za slavom.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije se nalaze direktno preko puta Jupitera, što znači da je pod udarom njihovo polje partnerstva, braka i javnosti. Sve skrivene tenzije u odnosima izlaze na videlo.

Odnosi koji nemaju stabilnu osnovu mogu pući pod pritiskom, dok oni stabilni prelaze na viši nivo (brak, zajednički život). Vodolije će morati da prave kompromise i da balansiraju između svojih potreba i potreba partnera, što im neće lako pasti.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Bikovima ovaj tranzit donosi napetost u sferu doma, porodice i privatnog života, kao i kroz pitanje nekretnina. Kvadrat donosi unutrašnji nemir i potrebu da se stvari menjaju iz korena. Mogući su iznenadni troškovi vezani za kuću ili pritisak od strane članova porodice. Bikovi ne vole promene, a Jupiter u Lavu ih tera da izađu iz zone komfora i investiraju energiju (i novac) tamo gde su oklevali.