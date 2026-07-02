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Davne 1993. godine svet je potresla neverovatna vest da je gruzijski monahMaksim Kavtaradze doneo odluku da se naseli na samom vrhu 40 metara visoke stene, na mesto gde vekovima unazad niko nije mogao da se popne. Evo, već pune 33 godine prolazi kako on tamo živi u potpunoj samoći i tišini, na visini koja je danas dostupna samo retkim pojedincima.

U Imeretiji, u Gruziji ponosno stoji ovaj krečnjački gigant kog lokalno stanovništvo zove Kacki stub, po malom selu koje se nalazi u samom podnožju. Sa svih strana ga okružuju šumoviti brežuljci i planinski venci, tako da se sa vrha pruža pogled od kog bukvalno zastaje dah, a celo mesto deluje potpuno otrgnuto od svakodnevne vreve i modernog sveta.

Pogledajte u galeriji fotografije Kackog stuba:

1/8 Vidi galeriju Kacki stub u Gruziji Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je ekspedicija sredinom prošlog veka stigla na vrh, istraživači su naišli na ruševine starog hrama, ostatke zidina, vinski podrum uklesan u steni, pa čak i kriptu sa ljudskim kostima.

Danas do samog vrha vode jedne prilično klimave merdevine, a putovanje po njima traje oko 20 minuta i na to može da se usudi samo neko ko apsolutno nema strah od visine. Trenutno monah Maksim Kavtaradze ima 72 godine i samo dva puta nedeljno silazi dole kako bi se pridružio vernicima u zajedničkim molitvama i uzeo neophodne namirnice.

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Maksim Kavtaradze Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

Obični turisti nemaju pravo da se penju gore, jer se izuzetak pravi samo za crkvene služitelje i one koji dolaze da se mole u podnožju. Koliko su pravila stroga najbolje pokazuje podatak da je jedan fotograf morao da provede 4 dana u strogom postu i molitvi kako bi uopšte dobio dozvolu da se popne i fotografiše ovaj jedinstveni život na nebu.

Od zatvorske ćelije do iskupljenja

Monah danas često ističe da upravo u toj tišini i na tolikoj visini mnogo intenzivnije oseća božansko prisustvo. Pošto je ranije radio kao kranista, visina mu nikada nije predstavljala problem, ali ga je na ovakav ekstremni monaški podvig zapravo naterao zatvor.

Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je javno priznao da je u mladosti pio i prodavao zabranjene supstance, a kada je završio iza rešetaka, čvrsto je odlučio da iz korena promeni svoju sudbinu. Sudbonosni susret sa ovom stenom dogodio se sasvim slučajno, dok je pio sa prijateljima u tom kraju.

Kada je podigao pogled ka Kackom stubu, osetio je da je to ona granica gde se spajaju nebo i zemlja, te je shvatio da želi tu da ostane zauvek kako bi iskupio svoje grehe iz prošlosti.

Maksim Kavtaradze Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je tek stigao početkom 90-ih godina, na vrhu nije bilo ničega, pa je on neko vreme živeo u maloj pećini u podnožju dok se sakupljao novac za obnovu svetinje. Nakon arheoloških iskopavanja, na starim temeljima podignuta je nova crkva široka nešto više od 3 metra i duga 4,5 metara, koja je na kraju dobila ime po Maksimu Ispovedniku.

Život i svakodnevica na kamenom ostrvu

Za protekle 33 godine, ova impresivna gola litica promenila se do neprepoznatljivosti, pa danas Maksim tamo ima crkvu i jednu kućicu za boravak. Dole u podnožju izraslo je malo naselje u kom uglavnom žive njegovi sledbenici.

Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

To su najčešće muškarci koji su u životu prošli kroz veoma teška vremena i sada traže duhovno vođstvo, baš kao što ga je nekada tražio i sam Maksim. Kako bi mu olakšali svakodnevicu, hrana i voda se na vrh dostavljaju pomoću sistema kanapa i čekrka, jer bi svakodnevno nošenje tereta po onako opasnim merdevinama bilo preveliki rizik.

Mnogi naučnici se slažu da je Maksim ovim svojim neverovatnim podvigom uspeo da oživi drevnu tradiciju usamljenog monaštva na Kackom stubu. Ovo mesto danas sa razlogom nosi epitet tvrđave samoće i podseća nas da i na najnepristupačnijim mestima čovek može pronaći svoj unutrašnji mir i smisao.

Maksim Kavtaradze Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Kurir.rs/ Žena)

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