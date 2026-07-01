Slušaj vest

Letnje vrućine i neprospavane noći postale su svakodnevica za mnoge koji se bore sa visokim temperaturama u spavaćim sobama. Iako se veliki broj ljudi oslanja na klima-uređaje, njihova prekomerna upotreba može da isuši sluznicu i izazove različite zdravstvene tegobe.

Španski kardiologHoze Abeljan preporučuje jednostavne metode koje su postale pravi hit na društvenim mrežama, a tiču se rashlađivanja tokom tropskih noći. Njegov pristup rešavanju problema sa spavanjem ne svodi se samo na ono što radite neposredno pred odlazak u krevet, već podrazumeva navike koje se neguju tokom čitavog dana.

Foto: Riccardo Cirillo / Alamy / Profimedia

Zaboravite ledeni tuš tokom vrućina

Jedan od najzanimljivijih saveta odnosi se na tuširanje. Iako mnogi veruju da leden tuš najbolje rashlađuje organizam, Abeljan upozorava da on može imati potpuno suprotan efekat.

Naime, veoma hladna voda aktivira odbrambeni mehanizam organizma i izaziva sužavanje krvnih sudova, zbog čega telo pokušava da sačuva toplotu u svojoj unutrašnjosti.

Umesto toga, preporučuje tuširanje mlakom vodom oko sat i po pre spavanja. Topla voda širi krvne sudove blizu površine kože, pa nakon izlaska iz tuš-kabine telo mnogo lakše oslobađa višak toplote. Zbog toga telesna temperatura brže opada, a organizam se prirodno priprema za san.

Stručnjaci savetuju da se izbegava tuširanje kada grmi Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

Pretvorite telo u sopstvenu klimu

Najpoznatiji Abeljanov trik zasniva se na hlađenju takozvanih pulsnih tačaka – mesta na kojima su krvni sudovi najbliži površini kože.

Dovoljno je da hladnu vodu ili vlažnu krpu stavite na vrat, zglobove ruku, prepone i članke. Na taj način hladi se krv koja prolazi kroz te delove tela, pa se osećaj svežine vrlo brzo širi celim organizmom.

Klikom na link saznajte kojih 8 trikova pomažu da rashladite sobu bez klime.

Sličan efekat ima i metoda "zamrznutih čarapa". Potrebno je da pamučne čarape blago nakvasite, ostavite ih u zamrzivaču oko dvadeset minuta, a zatim ih obujete neposredno pre odlaska na spavanje.

Kao dodatni trik preporučuje i takozvanu "egipatsku metodu", koja podrazumeva lagano prskanje posteljine vodom pomoću raspršivača. Isparavanje vlage sa tkanine pruža prijatan i dugotrajan osećaj hlađenja tokom noći.

Foto: Shutterstock

Dobre navike tokom dana prave razliku

Prema rečima ovog kardiologa, kvalitetan san počinje mnogo pre večeri.

"Trik za bolji odmor možda se krije više u onome što radite tokom dana nego u onome što radite pred spavanje", ističe Abeljan. On savetuje da tokom dana ne ležite u krevetu osim ako zaista ne planirate da spavate, jer takva navika može da poremeti biološki sat i zbuni mozak kada je vreme za odmor.

Preporučuje i da se odmah nakon buđenja izložite prirodnoj sunčevoj svetlosti kako biste uskladili unutrašnji ritam organizma, kao i da budete fizički aktivni tokom dana. Ipak, intenzivne treninge trebalo bi izbegavati u večernjim satima, jer mogu previše da stimulišu nervni sistem i otežaju uspavljivanje.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: