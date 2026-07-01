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Stanovnike Blaca i okoline ovih dana iznenadio je ne tako čest prirodni fenomen. Naime, na nekoliko lokacija bagrem je procvetao drugi put ove godine, što je prema narodnom verovanjujako loš znak, jer on uobičajeno cveta u kasno proleće.

Neobičan prizor bagrema usred leta privukao je pažnju prolaznika, ali je među starijim meštanima probudio i stara narodna verovanja o predstojećoj zimi.

Prema njihovim rečima, priroda uvek šalje određene znakove, a ponovno cvetanje bagrema jedan je od njih.

bagrem
Foto: Kurir/D.Č.

"U narodu se od davnina veruje da, kada voćke ili bagrem procvetaju po drugi put krajem leta ili početkom jeseni, to najavljuje dugu, oštru i veoma hladnu zimu. Stari su govorili da se biljka na taj način ‘žuri’ da završi još jedan vegetacioni ciklus pre nego što stignu veliki mrazevi“, kaže jedan od meštana.

Iako meteorolozi ovakvu pojavu objašnjavaju neuobičajenim vremenskim prilikama – dugim periodima visokih temperatura praćenim kišom, što kod pojedinih biljaka može izazvati ponovno cvetanje – u narodu su ovakvi prizori oduvek bili povezivani sa najavom oštre zime. Da li će se staro verovanje i ovoga puta pokazati tačnim, pokazaće meseci koji dolaze.

(Kurir.rs/ Topličke vesti)

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