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Video-materijal zabeležen na jednoj obali postao je viralan na internet platformama jer prikazuje krajnje neobičan metod za obezbeđivanje ličnih stvari tokom boravka u vodi.

Posmatraču sa strane može zazvučati čudno da površinom mora plovi obična najlon kesa, ali ovaj prizor zapravo nudi jednostavno i funkcionalno rešenje za dobro poznatu muku koja muči većinu kupača. Tokom letnjih meseci turisti se redovno suočavaju sa istom dilemom – na koje mesto odložiti mobilni uređaj, novac, dokumenta i ključeve od smeštaja u trenucima kada čitavo društvo želi istovremeno da se osveži u moru.

Pomenuti snimak otkriva da je jedna devojka spakovala sve svoje dragocenosti u kesu, dok je njen partner pronašao način da im te stvari uvek budu na oku. On je kesu bezbedno pozicionirao unutar malog dušeka na naduvavanje, koji je sve vreme bezbrižno plutao tik pored njih dok su se kupali.

Internet reakcije

Ova nesvakidašnja zamisao munjevito je privukla pažnju korisnika širom sveta, te je u kratkom vremenskom periodu zabeležila više od milion lajkova. U sekciji za komentare odmah su počela da se nižu svedočanstva ljudi koji potvrđuju da se sa ovom vrstom neprijatnosti bore tokom svakog godišnjeg odmora.

Mnogi pratioci su podelili i sopstvene trikove za zaštitu imovine na plaži. Nemali broj njih je priznao da novčanike i telefone sklanja ispod garderobe ili ih umotava duboko u peškire, verujući da je takva vrsta kamuflaže daleko pouzdanija nego da nadzor povere potpunim strancima.

Kako sačuvati lične stvari na plaži Foto: Shutterstock

Ipak, najviše simpatija i reakcija pokupio je komentar u kojem se opisuje čuvena "balkanska metoda", koja se sastoji u tome da se sve vredne stvari prosto gurnu pod sam peškir, sa idejom da tako budu manje uočljive i teže dostupne eventualnim kradljivcima.

Jasno je da nijedan od ovih sistema ne može pružiti stopostotnu garanciju protiv krađe, ali je diskusija koja se razbuktala ispod ove objave jasno pokazala da turisti i dalje aktivno tragaju za što jednostavnijim rešenjima kako bi mogli potpuno opušteno da uživaju u morskim talasima.

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