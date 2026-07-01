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Premda porođajne sale rade bez prestanka tokom svih dvanaest meseci, zvanični statistički podaci pokazuju da je septembar period godine kada se beleži najveći broj novorođenčadi. Analiza koju je objavila poznata platforma Svet statistike (World of Statistics) precizno mapira i konkretne dane u godini koji su globalno najzastupljeniji za proslavu rođendana.

Prema prikupljenim parametrima, deveti septembar drži apsolutni rekord kao najčešći dan rođenja na planeti, dok se odmah iza njega, na drugoj poziciji, nalazi devetnaesti septembar. Gledajući dalji raspored, treće i četvrto mesto zauzimaju dvanaesti i sedamnaesti dan istog meseca, čime se nedvosmisleno potvrđuje teorija da rani jesenji period donosi pravi demografski špic.

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Na suprotnoj strani ove liste nalazi se dvadeset deveti februar kao najunikatniji rođendan. Budući da je ovaj specifičan datum vezan isključivo za prestupne godine, osobe koje su tada došle na svet imaju priliku da svoj stvarni datum proslave obeleže u punom kalendarskom formatu tek jednom u četiri godine.

Takođe, među izuzetno retke datume rođenja ubraja se i dvadeset peti decembar, odnosno katolički Božić, koji se pozicionirao na pretposlednjem mestu ove globalne statističke tabele.

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