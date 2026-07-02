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Mark Zakerberg, osnivač Fejsbuka, otkrio je šta je, po njegovom mišljenju, film "Društvena mreža" (The Social Network) potpuno promašio. Otkrio je i da ga je pogledao samo jednom. Zakerberg, čije se bogatstvo danas procenjuje na oko 189 milijardi dolara,Fejsbuk je pokrenuo 2004. godineiz studentske sobe na Harvardu, kada je imao samo 19 godina, piše Unilad.

Film iz 2010. jedan je od prvih velikih holivudskih naslova koji je prikazao uspon moderne tehnološke kompanije. Prati Zakerberga od studentskih dana i raskida ljubavne veze, preko nastanka Fejsbuka, pa sve do pravnih sporova koji su usledili nakon njegovog vrtoglavog uspeha, uključujući sukob sa suosnivačem Eduardom Saverinom.

U galeriji pogledajte fotografije Marka Zakerberga:

1/10 Vidi galeriju Mark Zakerberg Foto: AP David Zalubowski, AP Godofredo A Vsquez

"Potpuno su promašili moje motive"

Gostujući u emisiji "The Colin and Samir Show", Zakerberg je rekao da je film pogledao samo jednom, i to zajedno sa zaposlenima svoje kompanije.

"Znao sam da će ga svi ionako pogledati, pa smo odlučili da odemo zajedno. Bilo je to prilično neobično iskustvo", rekao je.

Priznao je da su autori filma verno pogodili neke detalje, poput odeće koju je tada nosio, ali smatra da su potpuno pogrešno prikazali njegove motive.

"Najveći problem bio je to što film sugeriše da sam Fejsbuk napravio kako bih osvojio devojku. To jednostavno nije istina", rekao je Zakerberg, dodajući da je sa svojom današnjom suprugom Prisilom Čen bio u vezi i pre nego što je pokrenuo Fejsbuk.

U galeriji pogledajte fotografije Marka Zakerberga i Prisile Čen:

1/8 Vidi galeriju Prisila Čen i Mark Zakerberg Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Printscreen/Facebook, Diggzy/Jesal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razbio mit o nastanku Fejsbuka

Zakerberg je komentarisao i jednu od najraširenijih priča o nastanku društvene mreže.

"Na internetu se godinama stvorila čitava mitologija o tome kako je nastao Fejsbuk. Ljudi povezuju Fejsmeš, malu šaljivu stranicu koju sam napravio, s Fejsbukom samo zato što oba naziva sadrže reč 'fejs'. Međutim, Fejsmeš je bio šala i nije imao nikakve veze s Fejsbukom", objasnio je.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuća Marka Zakerberga:

1/6 Vidi galeriju Mark Zakerberg kuća Foto: Live Play Real Estate/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Dodao je da mu i danas, više od dve decenije kasnije, ljudi govore kako je Fejsbuk nastao kao stranica za ocenjivanje izgleda drugih ljudi.

Prema Zakerbergu, Fejsbuk je od samog početka bio zamišljen kao mnogo veći i ozbiljniji projekat nego što je prikazano u filmu. Od njegovog pokretanja kompanija je preuzela Instagram i WhatsApp, a 2021. godine je cela kompanija promenila ime u Meta.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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