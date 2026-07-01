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U vremenu kada većina ljudi beleške pravi na telefonu, tabletu ili računaru, naučnici podsećaju da klasična olovka i papir i dalje imaju veliku prednost. Novo istraživanje pokazalo je da pisanje rukom znatno snažnije aktivira mozak nego kucanje na tastaturi, što može imati veliki značaj za učenje, pamćenje i razvoj kognitivnih sposobnosti.

Do ovog zaključka došli su istraživači sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, koji su pratili moždanu aktivnost studenata tokom pisanja i kucanja.

Pisanje rukom pokreće mnogo više delova mozga

U istraživanju su učesnici nosili posebnu EEG kapu sa čak 256 elektroda, koja je omogućila detaljno praćenje moždane aktivnosti.

Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da složeni pokreti koji nastaju prilikom pisanja rukom, naročito pisanim slovima, aktiviraju veliki broj međusobno povezanih neuronskih mreža. Najizraženija aktivnost zabeležena je u centralnim i parijetalnim delovima mozga, koji imaju važnu ulogu u učenju, obradi informacija i formiranju dugoročnih uspomena.

Naučnici ističu da upravo ova sinhronizovana aktivnost pomaže mozgu da efikasnije usvaja i pamti nove informacije.

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Kucanje na tastaturi manje angažuje mozak

Za razliku od pisanja rukom, kucanje na tastaturi zahteva mnogo jednostavnije i ponavljajuće pokrete prstiju.

Foto: Katsiaryna yuralaits / Alamy / Profimedia

Tokom eksperimenta istraživači su primetili znatno slabiju povezanost između različitih delova mozga, kao i manju ukupnu moždanu aktivnost. Drugim rečima, mozak je bio manje angažovan nego tokom klasičnog pisanja.

Zašto je olovka i dalje važna?

Prema mišljenju autora studije, držanje olovke, oblikovanje slova i koordinacija pokreta predstavljaju jedinstveno motoričko i senzorno iskustvo koje podstiče razvoj mozga.

Zbog toga smatraju da bi učenje pisanja rukom trebalo da ostane važan deo obrazovanja, uprkos sve većoj upotrebi digitalnih uređaja u školama.

Foto: Profimedia

Njihov zaključak je da pisanje rukom ne pomaže samo deci koja tek uče slova, već može doprineti boljem razumevanju gradiva, lakšem pamćenju i efikasnijem učenju i kod starijih učenika i studenata.

Iako računari i tableti imaju važno mesto u savremenom obrazovanju, naučnici poručuju da olovka i papir još dugo neće izgubiti svoju vrednost kada je reč o razvoju mozga i usvajanju znanja.

(Kurir.rs/ Blic)

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