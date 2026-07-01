Pisanje rukom je izuzetno važno! Istraživanje pokazalo da olovka aktivira mozak mnogo više nego tastatura
U vremenu kada većina ljudi beleške pravi na telefonu, tabletu ili računaru, naučnici podsećaju da klasična olovka i papir i dalje imaju veliku prednost. Novo istraživanje pokazalo je da pisanje rukom znatno snažnije aktivira mozak nego kucanje na tastaturi, što može imati veliki značaj za učenje, pamćenje i razvoj kognitivnih sposobnosti.
Do ovog zaključka došli su istraživači sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, koji su pratili moždanu aktivnost studenata tokom pisanja i kucanja.
Pisanje rukom pokreće mnogo više delova mozga
U istraživanju su učesnici nosili posebnu EEG kapu sa čak 256 elektroda, koja je omogućila detaljno praćenje moždane aktivnosti.
Rezultati su pokazali da složeni pokreti koji nastaju prilikom pisanja rukom, naročito pisanim slovima, aktiviraju veliki broj međusobno povezanih neuronskih mreža. Najizraženija aktivnost zabeležena je u centralnim i parijetalnim delovima mozga, koji imaju važnu ulogu u učenju, obradi informacija i formiranju dugoročnih uspomena.
Naučnici ističu da upravo ova sinhronizovana aktivnost pomaže mozgu da efikasnije usvaja i pamti nove informacije.
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Kucanje na tastaturi manje angažuje mozak
Za razliku od pisanja rukom, kucanje na tastaturi zahteva mnogo jednostavnije i ponavljajuće pokrete prstiju.
Tokom eksperimenta istraživači su primetili znatno slabiju povezanost između različitih delova mozga, kao i manju ukupnu moždanu aktivnost. Drugim rečima, mozak je bio manje angažovan nego tokom klasičnog pisanja.
Zašto je olovka i dalje važna?
Prema mišljenju autora studije, držanje olovke, oblikovanje slova i koordinacija pokreta predstavljaju jedinstveno motoričko i senzorno iskustvo koje podstiče razvoj mozga.
Zbog toga smatraju da bi učenje pisanja rukom trebalo da ostane važan deo obrazovanja, uprkos sve većoj upotrebi digitalnih uređaja u školama.
Njihov zaključak je da pisanje rukom ne pomaže samo deci koja tek uče slova, već može doprineti boljem razumevanju gradiva, lakšem pamćenju i efikasnijem učenju i kod starijih učenika i studenata.
Iako računari i tableti imaju važno mesto u savremenom obrazovanju, naučnici poručuju da olovka i papir još dugo neće izgubiti svoju vrednost kada je reč o razvoju mozga i usvajanju znanja.
(Kurir.rs/ Blic)
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