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Visoke temperature predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje kućnih ljubimaca. Veterinari naglašavaju da ne samo vrućina, već i neodgovarajuća oprema za šetnju može biti opasna za pse. Pravilna zaštita šapa i adekvatna hidratacija su osnova tokom letnjih šetnji.

Dr Andrea Dolha Najman, veterinar, ističe da korišćenje ogrlica kod pasa koji jako vuku povodac, može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema. Prema njenim rečima, pritisak na vrat može da oteža psu dahtanje, što je ključni mehanizam regulacije telesne temperature. Za životinje koje često vuku tokom šetnje, veterinari preporučuju amove, odnosno sredstva koja idu preko grudi, a koji ravnomerno raspoređuju pritisak i smanjuju rizik od gušenja.

Šetnja pasa na am preporučuje se tokom visokih temperatura Foto: Profimedia

Ipak, to je tema koja izaziva kontroverze među stručnjacima i odgajivačima. Mnogi upozoravaju da nepravilno odabrani amovi ili njihovo dugotrajno korišćenje mogu negativno da utiču na biomehaniku hoda i zglobove prednjih nogu.

Šetnja po vrućini - samo ujutru ili uveče

Tokom vrelih dana, veterinari savetuju izbegavanje šetnji u satima kada je sunce najjače. Dr Andrea Dolha Najman naglašava da je najbolje izvoditi psa ujutru, do 11.00 časova, a zatim tek posle 17.00. Napominje da na temperaturama od 35-37 stepeni šetnje treba da se obavljaju isključivo ako je neophodno, senovitim rutama i veoma kratko. Prema njenom mišljenju, treba potpuno izbegavati izvođenje životinja na direktno sunce.

Jednostavno pravilo za pse kada je napolju 40 stepeni

Vlasnik može da proveri da li je površina asfalta bezbedna tako što će prisloniti dlan na tlo. Ono što oseti dlan, osećaju i šape životinja. Ako pas počne naizmenično da podiže šape tokom hoda, to je jasan znak da je podloga prevruća.

Šetnje po visokim temperaturama treba da budu po travi i u senovitim predelima Foto: Tierfotoagentur / R. Richter, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

U slučaju neophodnosti izlaska u šetnju, veterinari preporučuju korišćenje specijalnih zaštitnih masti ili namenske obuće za pse. Dr Andrea Dolha Najman objašnjava da kontakt vlažnih šapa sa usijanim asfaltom može dovesti do rana i opekotina. Leti takođe treba ograničiti sve aktivnosti koje zahtevaju veliki napor, kao što su trčanje ili intenzivna igra. Prema rečima veterinara, igre loptom, vožnja bicikla sa psom ili planinarenje treba planirati isključivo u satima kada je UV zračenje nisko.

Simptomi pregrevanja i toplotnog udara kod psa

Veterinari upozoravaju da se simptomi toplotnog udara mogu pojaviti veoma brzo. Prvi simptomi su:

veoma brzo i otežano disanje

hiperventilacija

prekomerno balavljenje (salivacija)

gubitak ravnoteže

ošamućenost

povraćanje

nesvestica ili kolaps.

U slučaju pojave ovih simptoma, potrebno je da odmah odvedete psa kod veterinara.

Tokom visokih temperatura treba ograniči aktivnosti sa velikim naporom Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kako da pomognete psu u slučaju toplotnog udara?

U situaciji sumnje na toplotni udar, najvažnije je brzo da prebacite psa u hlad ili u hladnu, provetrenu prostoriju. Preporučuje se hlađenje psa vodom umerene ili blago prohladne temperature, uz izbegavanje veoma hladne vode i leda, jer naglo hlađenje može da oteža oslobađanje toplote.

Dr Andrea Dolha Najman objašnjava da polivanje psa ledenom vodom može da poremeti njegovu termoregulaciju. Stručnjaci takođe savetuju da se životinja ne prekriva potpuno mokrim peškirima, jer oni mogu da zadrže toplotu uz telo i uspore proces hlađenja.

Najčešća greška vlasnika može da bude kobna

Mnogi vlasnici ostavljaju psa u automobilu dok na kratko uđu u prodavnicu ili na pijacu. Veterinari upozoravaju da čak i kratak boravak u automobilu može da bude smrtonosno opasan. Telesna temperatura životinje može da poraste veoma brzo, što vodi ka komi.

Tokom visokih temperatura čak i kratak boravak psa u kolima može biti koban Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Dr Andrea Dolha Najman skreće pažnju da temperatura unutar automobila može preći 50 stepeni za samo nekoliko minuta, čak i uz blago otvoren prozor. Posebno su ugroženi mali psi (npr. francuski buldog, mops, ši-cu), štenad, starije životinje, gojazni psi, kao i oni koji pate od bolesti srca ili respiratornog sistema.

Letnji "must have" za psa i mačku

Veterinari preporučuju da tokom letnjih šetnji vlasnici uvek imaju uz sebe:

svežu vodu

prenosivu posudu

suv peškir

rashladnu prostirku

proizvode za zaštitu šapa

specijalnu obuću za pse

po potrebi rashladni prsluk

Kod mačaka treba obratiti pažnju na pad apetita, apatiju, ubrzano disanje ili preterano skrivanje. To mogu biti simptomi dehidratacije ili pregrevanja.

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