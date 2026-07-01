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Jadransko primorje i tokom ove sezone privlači brojne turiste sa svih strana planete. Među inostranim gostima našla se i internet autorka iz Amerike Alisa Blejk, koja je svoj boravak iskoristila kako bi detaljnije istražila podvodni svet jadranskog akvatorija. Njen odlazak u dubinu nije bio motivisan pukom željom za kupanjem, već namerom da locira hobotnicu.

Na svojim internet platformama, gde okuplja brojne pratioce, Alisa je objasnila da se na ovaj poduhvat odlučila nakon razgovora sa lokalnim turističkim vodičem. Prema njegovim tvrdnjama, u ovom priobalju je u more navodno naseljeno oko milion jedinki mladih hobotnica, pa je gajila nadu da će uspeti da vidi makar jednu. Neposredno pre uranjanja,Amerikanka je izrazila veliko oduševljenje bistrinom morske vode.

"Voda je toliko čista da izgleda kao da se morsko dno vidi i daleko od obale," navela je ona u svom video-zapisu.

Podvodna avantura

Iako joj je glavna meta izmakla, zbivanja pod površinom pružila su joj mnoštvo drugih atrakcija. Odmah nakon zagnjurivanja, naišla je na prilično pitomu ribu koja ju je pratila tokom plivanja, da bi se potom sakrila u morskoj vegetaciji. Alisa je detaljno pregledala kamene formacije tražeći karakteristične tragove hobotnica, ali nije uspela da uoči nakupine ljuštura od školjaka koje obično ukazuju na njihova staništa. Zbog toga je produžila dalje, posmatrajući raznorodne morske vrste sa kojima se ranije nije sretala.

Pažnju joj je privukla i specifična pukotina u podvodnoj steni gde je utočište pronašla jedna manja riba. Takođe, veliku fascinaciju kod nje izazvali su morski ježevi koji su na svom telu nosili različite sitne strukture. Ona je pratiocima pojasnila da ove životinje svesno prikupljaju kamenčiće, ostatke školjaka i druge elemente sa dna kako bi napravile štit protiv jakog sunčevog zračenja, prirodnih neprijatelja ili snažnih podvodnih kretanja.

Akcija čišćenja

Tokom ove morske ekspedicije autorka se suočila i sa negativnom stranom ljudskog faktora. Na samom dnu uočila je plastični otpad oko kojeg su kružila jata malih riba.

Amerikanka zaronila u Jadran i ostala bez reči Foto: Printscreen/Instagram/itsalyssablake

"Za nas je to samo mali komad otpada, ali za ove sitne ribe predstavlja veliku opasnost, naročito ako ga zamene za hranu," naglasila je Alisa.

Ona je reagovala ekološki savesno, izvukavši plastiku iz vode,a ujedno je oslobodila i jednog ježa sa čijih je bodlji uklonila nakupljeno smeće. Na kraju, influencerka je istakla da ostaje duboko impresionirana fascinantnim načinima na koje se stvorenja u moru prilagođavaju i skrivaju u svom okruženju.

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