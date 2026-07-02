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Odbrojavanje do početka najveće letnje avanture uveliko traje! Love Island Adria, jedan od najpoznatijih svetskih zabavnih dejting formata, donosi vrelinu na Voyo platformu u septembru 2026. godine. Na ekskluzivnoj promociji, održanoj povodom dolaska šoua u Srbiju i region, specijalni gosti bili su Jan i Patricia, pobednički par prošlogodišnje, pete sezone češko-slovačke verzije ove emisije.

Ovaj simpatični par, koji je svoju ljubav pronašao upravo pred televizijskim kamerama, podelio je svoja iskustva, otkrio tajne uspešne veze u vili i poslao snažnu poruku svim budućim takmičarima.

Love Island pobednici Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje da li je ulazak u "Love Island" bila ispravna odluka, Jan i Patricia su imali jasan i složan odgovor:

"Za nas je to bila najbolja odluka i najbolje iskustvo u životu. Promenilo nam je živote i doživeli smo najneverovatnije leto ikada", istakli su pobednici.

"Love Island" je globalno poznat kao format koji testira granice, ali i stvara neraskidive veze. Jan i Patricia ističu da je ključ uspeha u izolaciji koja učesnike usmerava isključivo jedne na druge.

"Kada ste u vili, morate da se fokusirate isključivo na vezu, komunikaciju i da o svemu razgovarate. Jedan dan u vili je kao jedna nedelja napolju. Posle dva ili tri meseca, to je skoro kao da ste zajedno dve godine. Zato je to veoma jaka povezanost", objašnjava ovaj par.

Iako su svakodnevni izazovi u vili puni neočekivanih obrta, Jan priznaje da mu je upravo prvi izazov ostao u najlepšem sećanju:

"Bilo je to neko ljubljenje... Poljubio sam je i odjednom nakon toga sam znao da smo zajedno".

Patricia dodaje da su igre fantastičan način da se parovi povežu: "Svaka igra je drugačija i kroz svaku testirate neke nove komunikacijske veštine, apsolutno sve".

Love Island pobednici - Jan i Patricia Foto: Promo

Kada je reč o tajni za pobedu, njihov savet za sve buduće učesnike Love Island Adria je jednostavan, ali zlata vredan - autentičnost.

"Mislim da nema tajne. Samo budite svoji. Pošto ljudi glasaju, oni sve vide. Ne znate šta se tačno prikazuje na televiziji dok ste u vili, pa jednostavno budite svoji", ističu oni. Budućim momcima u vili, Jan je kroz šalu dao i jedan specifičan savet:

"Nemojte da budete frustrirani zbog brineta, jednostavno se nemojte plašiti da pokušate sa plavušom, jer bi ona mogla biti ta prava. I samo uživajte u vremenu koje provodite tamo."

Život nakon izlaska iz vile doneo im je pregršt novih prilika, ali i vredne životne lekcije.

"Naučili smo kako da komuniciramo jedno s drugim i ne plašimo se nikakvih izazova. Jednostavno više verujete u sebe. A najbolji deo je to što sada imate partnera", zaključili su gosti promocije u Beogradu.

Love Island na Tenerifima Foto: Promo

Prijave na "Love Island Adria" i dalje su otvorene! Prijavi se na zvaničnu stranicu Love Island Adria i doživi svoje najneverovatnije leto. https://loveisland.rs/

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