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Dnevni horoskop za 2. jul. Evo šta sve pripadnike Zodijaka očekuje ove srede. Nekima će sve ići od ruke, a neki znaci će morarti malo da se pomoče za ostvarenje ciljeva.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas se možete suočiti sa nepredviđenim izazovima na poslu, ali vaša prirodna energija i odlučnost pomoći će vam da sve rešite bez većih problema. U emotivnim odnosima, izbegavajte ishitrene reakcije i pokušajte da pokažete više strpljenja prema partneru ili bliskim prijateljima.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Finansijska situacija vam se stabilizuje, što vam donosi preko potreban osećaj sigurnosti. Iskoristite ovaj dan za planiranje budućih koraka i dugoročnih ciljeva. Uveče se opustite u krugu porodice ili u društvu onih koji vam donose mir i pozitivnu energiju.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija vam je danas jača strana, pa ćete sa lakoćom sklapati nove dogovore i rešavati stare nesporazume. Budite otvoreni za razmenu ideja sa kolegama, jer iz tih razgovora može proizaći nešto veoma uspešno. Pokrenite se i provedite vreme na svežem vazduhu.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Možete osetiti blagi pad energije, pa je idealan trenutak da usporite ritam i posvetite se sebi. Fokusirajte se na unutrašnji mir i nemojte preuzimati previše obaveza na svoja leđa. Partner ili bliska osoba ponudiće vam toplu podršku koja će vam podići raspoloženje.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete biti u centru pažnje gde god da se pojavite, a vaš šarm i harizma privlačiće poglede i nove poslovne prilike. Iskoristite ovaj talas samopouzdanja da pokrenete projekte koje ste odlagali. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja i romantični trenuci.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Organizacija i fokus na detalje danas će vam doneti odlične rezultate na profesionalnom planu. Uspećete da završite sve zaostale zadatke i rasteretite svoj raspored za naredne dane. Povedite računa o navikama u ishrani i priuštite svom telu adekvatan odmor.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećaćete snažnu potrebu za harmonijom i balansom u svim sferama života, a posebno u međuljudskim odnosima. Dan je savršen za kreativne aktivnosti, umetnost ili ulepšavanje prostora u kojem boravite. Na emotivnom planu, iskreni razgovori doneće vam olakšanje.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša intuicija je danas izoštrena do maksimuma, pa se slobodno oslonite na unutrašnji osećaj kada donosite važne odluke. Mogući su konstruktivni razgovori o finansijama ili imovinskim pitanjima. Strastveni trenuci i duboka povezanost obeležiće vaš ljubavni život.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Otvaraju vam se sjajne mogućnosti za saradnju sa ljudima iz drugih mesta ili kroz rad na novim projektima. Vaš optimizam biće zarazan za okolinu, što će vam olakšati sklapanje novih saveza. Uživajte u druženju i ne propuštajte priliku za izlazak.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvećenost obavezama i radna etika danas će vas staviti u prvi plan pred nadređenima, što može doneti pohvale ili napredak. Ipak, pazite da ne preterate sa radom i obavezno napravite jasnu granicu između posla i privatnog života. Zdravlje vam je stabilno.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Inspirisani ste i puni originalnih ideja koje jedva čekate da podelite sa svetom i sprovedete u delo. Dan donosi preokrete na bolje i osećaj slobode u donošenju ličnih odluka. U emotivnim odnosima, unesite malo zabave i spontanosti kako biste osvežili vezu.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Danas ćete biti skloni sanjarenju i dubokim razmišljanjima, pa potražite mirne kutke za rad i opuštanje. Posvetite se rešavanju nekih privatnih ili porodičnih pitanja koja već duže vreme stoje po strani. Slušajte svoje srce i ne ignorišite signale koje vam šalje telo.