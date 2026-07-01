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Eda Eliza atraktivna fitnes influenserka iz Nemačke, vraćena je sa kapije za ukrcavanje na let avio-kompanije Lufthanza nakon što ju je agent na gejtu navodno optužio da je „gola“, i to u trenutku dok Evropu pogađa „katastrofalan“ toplotni talas.

Ova plavokosa lepotica sada „gori“ od besa zbog maltretiranja.

„Koji djavol…?“, žalila se Eliza, rijaliti zvezda i kreatorka sadržaja, detaljno opisujući ovu dramu pred više od 641.000 svojih virtuelnih pratilaca. Istresajući svoj bes direktno sa aerodroma, ova zavodnica odevena u sportski dvodelni komplet koji se sastojao od crnih biciklističkih šortseva i sportskog grudnjaka sa V-izrezom, tvrdila je da ju je radnica Lufthanze „pogledala i rekla: ’Ne možete se tako ukrcati… Nemate ništa na sebi. Goli ste.’“

Ovako se Eda obukla za let avionom:

1/6 Vidi galeriju Influenserku zbog garderobe nisu hteli da puste na let Foto: edda.elisa/tiktok

Besna zbog takvog „tona“ zaposlene, Eliza je uzvratila da je njena ležerna odevna kombinacija potpuno prikladna za spoljnu temperaturu koja je iznosila skoro 32 stepena Celzijusa. Međutim, njeni protesti naišli su na zid.

„Rekla mi je da ne nosim normalnu odeću i da moram odmah nešto da obučem preko toga“, ispričala je Eliza. „’Sklonite se sada sa strane i možete se ukrcati tek kada nešto obučete.’“

Ova atraktivna devojka je popustila i navukla preveliki duks sa rajsferšlusom. Ali, stroga radnica na gejtu ni tada nije bila zadovoljna.

„’Ne, morate da ga zakopčate’“, prisetila se Eliza naredbe aerodromske radnice, koja je uz to pretrpela i javno sramoćenje i prebacivanje krivice.

„’I zbog vas let sada kasni, ceo let kasni jer zadržavate sav saobraćaj.’“

Foto: edda.elisa/tiktok

Eliza je tvrdila da „nikada u životu nije čula ništa o dres-kodu u avionu“, ali predstavnici Lufthanze ističu da su njihova pravila o odevanju jasna i jednostavna.

Kako se navodi u izveštajima, avio-kompanija je saopštila da putnici moraju nositi odeću koja je „prikladna karakteru javnog putovanja“ i koja ne ugrožava dobrobit ostalih putnika koji dolaze iz različitih kulturnih sredina.

Prikladno odevanje je relativno standardno pravilo među avio-kompanijama širom sveta. Oni koji prekrše ove smernice često ostanu na zemlji. Od kratkih topova do minijaturnih bikinija, od hodanja bosih nogu do nenošenja grudnjaka — komercijalni prevoznici već decenijama bez izvinjenja sprovode svoju politiku dres-koda, ne obazirući se na kritike na društvenim mrežama.

Ipak, nepokolebljiva Eliza zahtevala je da joj Lufthanza ponudi objašnjenje za ovo neprijatno iskustvo.

Avio-kompanija je navodno odgovorila rekavši da reči poput „gola“, koje je agent na gejtu navodno upotrebio, „ne odgovaraju našim standardima“ i da ih njihovo osoblje ne bi koristilo. Iz Lufthanze su poručili da izveštaje o nedoslednostima u ponašanju shvataju ozbiljno i da takve incidente ispituju interno.

"Sprovođenje dres-koda na nebu, međutim, nije samo pitanje pristojnosti. Ono je takođe duboko ukorenjeno u osiguravanju higijenske dobrobiti i bezbednosti svih putnika", tvrdi stjuardesa Barbara Bačilijeri. Ova ekspertkinja za letenje nedavno je izdala jasno upozorenje putnicima o opasnostima nošenja oskudne odeće na 10.000 metara visine.

„Naravno, te kombinacije možda izgledaju slatko na Instagramu, ali tokom evakuacije, one su recept za izgorele butine i oguljenu kožu“, rekla je Bačilijerijeva. „Spuštanje niz onaj gmeni tobogan na naduvavanje sa izloženom kožom nije glamurozno, to je bolno i opasno".