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U "Slagalici" smo mogli da gledamo zanimljiv dvomeč između Radoslava Pavića i Obojica takmičara pokazali su znanje i zaslužili pohvale.

Na kraju, pobedio je Pavel, i to sa skoro 100 razlike - 246:155.

Breznik je briljirao u "Asocijacijama", gde je osvojio čak 57 poena. Ipak, iako je ostvario sjajan rezultat, jednim Pavel nikako nije bio zadovoljan. I to igrom "Ko zna zna", gde nije uspeo da osvojio poene.

Pavel je svoje nezadovoljstvo time iskazao u razgovoru sa voditeljkom kviza Jelenom Simić.

Radoslav Pavić i Pavel Breznik Foto: Printscreen/YouTube/RTS Slagalica

Jelena Simić: I poštovani gledaoci, kao što možete da vidite, Pavel ide u četvrtfinale dvestotog ciklusa. On je osvojio dvesta četrdeset šest poena, a Radosav sto pedeset pet. Pa sve čestitke!

Pavel Breznik: Hvala.

Jelena Simić: Jeste zadovoljni? Toliko ste se nervirali na igri „Ko zna zna“.

Pavel Breznik: Kakvi zadovoljan... Nula na „Ko zna zna“. Ko ima nulu na „Ko zna zna“, taj nije takmičar.

Jelena Simić: Hajde, molim vas. Vidite da... da imate sada novu priliku i taman ćete do tada lepo da uvežbate sa tim... da kliknete na vreme, je l’ tako? Znali ste, međutim ipak je vaš protivnik Radosav bio brži. Vaši utisci, kako je bilo?

Pavel Breznik: Pa, ono što sam rekao ostalo je u redu. Pogodile me "Asocijacije".

Jelena Simić: Kakve su "Asocijacije" bile, da... za vas zaista.

Pavel Breznik: Da bude k'o i svi ostali, čestitam protivniku. Neću reći baš da je fantastičan takmičar, ali lepo smo se ispričali iza kamere.

Jelena Simić: Pa dobro, za jedno ste bogatiji, za jedno novo poznanstvo. Ja vam želim mnogo sreće i da vam sve bude kao ove asocijacije.

Pavel Breznik: Hvala.

Jelena Simić: Radosave, sto pedeset pet poena, jeste zadovoljni?

Radosav Pavić: Pa jesam, u principu prvo učešće i odmah sam na najjačeg udario u prvoj.

Jelena Simić: To samo znači da treba ponovo da nam dođete sledeće godine. Nemojte da čekate dugo. Videli ste kako to izgleda, tako da... nekog da pozdravite za kraj?

Radosav Pavić: Pa pozdravio bih vozače tramvaja sve.

Jelena Simić: Sve? Dobro, eto lepo. Hvala vam najlepše. Za kraj vam poklanjam knjigu Službenog glasnika „Konj dobri i oružje“. Uživajte u čitanju, pa do sledeće prilike vidimo se.

Radosav Pavić: Hvala i vama.

Jelena Simić: Hvala i vama. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve za večeras. Završavamo i ovu Slagalicu uz poziv da i sutra budete sa nama. Doviđenja!

(Kurir.rs/ Telegraf)

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