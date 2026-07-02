Leskovac igrao uz "Kolo": Hiljadu posetilaca na koncertu za pamćenje
Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" održao je celovečernji koncert na Gradskom trgu u Leskovcu, u okviru manifestacije "Prestonica kulture Srbije 2026". Koncertu u gradu na Veternici prisustvovalo je više od 1.000 ljudi, koji su svaku koreografiju ispratili gromoglasnim aplauzom, želeći da umetnike Ansambla "Kolo" vrate na bis.
Publika je ove večeri uživala u "Igrama iz Koretišta", uvek atraktivnim "Ciganskim igrama iz Vojvodine", "Šopskom trojnom nadigravanju", "Dubočkim kraljicama" i drugim koreografijama. Posebnu notu koncertu dao je Narodni orkestar, koji je maestralnim izvođenjem svoje tačke dodatno podigao atmosferu među publikom.
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Veče narodne igre
- Naša je čast da nastupimo u okviru ove manifestacije. Pripremili smo bogat program koreografija srpskog naroda sa šireg srpskog kulturnog prostora, kao i nacionalnih manjina u Srbiji, u znaku obeležavanja Nacionalne prestonice kulture. Verujem da će se građani Leskovca i okoline prepoznati i identifikovati u onome što „Kolo“ predstavlja, a to su scenski folklor i srpsko kulturno nasleđe. Ovom prilikom najavio bih i radionice posvećene vašoj najpoznatijoj narodnoj igri „Četvorki“. Radionice će biti održane u drugoj polovini godine, u saradnji sa lokalnim organizacijama i ustanovama kulture, i biće posvećene revitalizaciji ove narodne igre, ali i drugih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa po kojima se Leskovac prepoznaje ne samo u Srbiji, već i u regionu- izjavio je na konferenciji za novinare direktor Ansambla "Kolo", dr Zdravko Ranisavljević.
S kolena na koleno
Više od 400 dece, učenika od petog do osmog razreda iz 20 gradova Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, učestvovalo je 26. juna u Centru za kulturu "Vlada Divljan" na završnom koncertu ovogodišnje KOLOve dečije KOLOnije. Nakon koncerta, ispred Centra za kulturu, zajedno su izveli čuveno srpsko kolo "Moravac".
Po završetku radionica, svaka grupa izvela je po jednu koreografiju sa repertoara Ansambla "Kolo", prilagođenu svom uzrastu. Ove edukativne radionice biće nastavljene i naredne godine, čime Ansambl "Kolo" nastavlja da edukuje najmlađe igrače i prenosi tradicionalne igre na nove generacije u Srbiji i regionu.
Ansambl "Kolo" nastavlja koncertne aktivnosti 4. jula nastupom u Aranđelovcu, na tradicionalnoj manifestaciji "Mermer i zvuci", koja će biti održana u parku Bukovičke banje, sa početkom u 21 čas. Pokrovitelj koncerta je Ministarstvo kulture Republike Srbije.
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