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Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" održao je celovečernji koncert na Gradskom trgu u Leskovcu, u okviru manifestacije "Prestonica kulture Srbije 2026". Koncertu u gradu na Veternici prisustvovalo je više od 1.000 ljudi, koji su svaku koreografiju ispratili gromoglasnim aplauzom, želeći da umetnike Ansambla "Kolo" vrate na bis.

Publika je ove večeri uživala u "Igrama iz Koretišta", uvek atraktivnim "Ciganskim igrama iz Vojvodine", "Šopskom trojnom nadigravanju", "Dubočkim kraljicama" i drugim koreografijama. Posebnu notu koncertu dao je Narodni orkestar, koji je maestralnim izvođenjem svoje tačke dodatno podigao atmosferu među publikom.

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1/5 Vidi galeriju Ansambl Kolo širi tradiciju Foto: DH

Veče narodne igre

- Naša je čast da nastupimo u okviru ove manifestacije. Pripremili smo bogat program koreografija srpskog naroda sa šireg srpskog kulturnog prostora, kao i nacionalnih manjina u Srbiji, u znaku obeležavanja Nacionalne prestonice kulture. Verujem da će se građani Leskovca i okoline prepoznati i identifikovati u onome što „Kolo“ predstavlja, a to su scenski folklor i srpsko kulturno nasleđe. Ovom prilikom najavio bih i radionice posvećene vašoj najpoznatijoj narodnoj igri „Četvorki“. Radionice će biti održane u drugoj polovini godine, u saradnji sa lokalnim organizacijama i ustanovama kulture, i biće posvećene revitalizaciji ove narodne igre, ali i drugih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa po kojima se Leskovac prepoznaje ne samo u Srbiji, već i u regionu- izjavio je na konferenciji za novinare direktor Ansambla "Kolo", dr Zdravko Ranisavljević.

S kolena na koleno

Više od 400 dece, učenika od petog do osmog razreda iz 20 gradova Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, učestvovalo je 26. juna u Centru za kulturu "Vlada Divljan" na završnom koncertu ovogodišnje KOLOve dečije KOLOnije. Nakon koncerta, ispred Centra za kulturu, zajedno su izveli čuveno srpsko kolo "Moravac".

Ansambl Kolo Foto: DH

Po završetku radionica, svaka grupa izvela je po jednu koreografiju sa repertoara Ansambla "Kolo", prilagođenu svom uzrastu. Ove edukativne radionice biće nastavljene i naredne godine, čime Ansambl "Kolo" nastavlja da edukuje najmlađe igrače i prenosi tradicionalne igre na nove generacije u Srbiji i regionu.

Ansambl "Kolo" nastavlja koncertne aktivnosti 4. jula nastupom u Aranđelovcu, na tradicionalnoj manifestaciji "Mermer i zvuci", koja će biti održana u parku Bukovičke banje, sa početkom u 21 čas. Pokrovitelj koncerta je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

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