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Popularna serija „Srećni ljudi“, koja je prvi put emitovana davne 1993. godine, ostavila je neizbrisiv trag na televizijsku publiku širom tadašnje Jugoslavije. Ovo kultno ostvarenje po scenariju Siniše Pavića se od 1. jula ponovo reprizira na RTS-u, a pored urnebesnog bračnog para Riske i Aranđela Golubovića, gledaoci i danas pamte brojne sporedne likove koji su uneli dodatni šarm u nezaboravnu seriju.

Jedan glumac, tri uloge: Ko je zapravo bio Roki?

Jedan od najzanimljivijih slučajeva u seriji je lik Rokija, telohranitelja mafijaša Ozrena Soldatovića. Malo je poznato da je glumac Bogdan Kuzmanović igrao čak tri različite uloge u seriji:

Bogdan Kuzmanović u seriji Srećni ljudi Foto: printscreen YT

Prvo se pojavljuje u 10. epizodi kao nezaposleni mladić koji traži posao u isto vreme kada i Aranđel.

Zatim ga viđamo kao policajca u 18. i 19. epizodi koji privodi upravo Aranđela.

I na kraju, u najdužoj ulozi, postaje Roki, lojalni i često komični telohranitelj Ozrena Soldatovića, koji ostaje do samog kraja serije.

Kuzmanović, danas pozorišni i televizijski glumac, i dalje izgleda gotovo isto kao devedesetih, osim nešto drugačije frizure. On nije jedini

Aleksandar Alek Rodić odigrao je tri lika - koja su bila epizodna. U trećoj epizodi se pojavio na slikarskoj izložbi Đorđa Đorđevića zatim u 22. epizodi pojavio se kao sin Žarka Popare, kada su se njegov otac i majka, Božidarka, prepirali oko hrane. Potom se pojavio kao čuvar u zatvoru u kome je ležao Aranđel i imao je čudan naglasak.

Natalija Šćekić i njena četiri devojačka prezimena

Lik Natalije Šćekić, supruge Šćepana Šćekića, koju je igrala Ljiljana Dragutinović, doživeo je neobične promene tokom serije – naročito kada je u pitanju njeno devojačko prezime, koje se menja čak četiri puta:

1/12 Vidi galeriju Ljiljana Dragutinović kao Natalija Šćekić u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

U 5. epizodi, šef Đura Sultan je oslovljava kao Natalija Savković.

U 32. epizodi, Bata Šejn je predstavlja kao Nataliju Milić.

Na ročištu za razvod u 60. epizodi, ona kaže da se sada preziva Prodanović.

U 67. epizodi, sudija navodi da je rođena kao Milovanović.

Ovakav niz grešaka ili možda svesnih „igre identiteta“ ostao je legendaran među fanovima serije.

Jelisaveta ili Jovanka – kako se zapravo zvala Ozrenova maćeha?

U istoj, 67. epizodi, Ozren na ručku sa Tintoretom oslovljava svoju maćehu kao Jelisaveta. Međutim, u svim prethodnim epizodama, gledaoci su je poznavali pod imenom Jovanka. Da li je u pitanju greška scenarista ili namerna promena – nikada nije objašnjeno.

Kadar iz serije Srećni ljudi Foto: Pritnscreen

Misterija starog loga u prvoj epizodi

Tokom brojnih repriza, prva epizoda serije se uvek emituje sa starim logoom „RTS B1“ u gornjem levom uglu, dok se aktuelni logo RTS-a premešta u desni ugao. Iako nema zvaničnog objašnjenja, postoje dve pretpostavke:

Traka sa prvom epizodom je izgorela tokom NATO bombardovanja 1999. godine.

RTS tada nije imao dovoljno traka, pa je koristio stare i presnimavao ih.

Bez obzira na razlog, ova sitnica postala je deo „srećne“ mitologije RTS-a.

U prvoj epizodi serije Srećni ljudi se pojavljuje stari logo Foto: Printscreen/RTS

Jugoslava Drašković se pojavila pre nego što je zamenila Dubravku Mijatović

Pogledajte u galeriji i uverite se:

1/6 Vidi galeriju Jugoslava Drašković u seriji Srećni ljudi igrala je 2 uloge Foto: Printscreen/RTS

Još jedna zanimljivost vezana je za Jugoslavu Drašković, koja je kasnije preuzela ulogu Đurđine Golubović, zamenivši Dubravku Mijatović. Međutim, mnogima je promaklo da se Draškovićeva već pojavila u 20. epizodi, i to u sceni kod Čarlija Marjanovića, gde je hipnotisana i dodirivana od strane Radojice Ilića.

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